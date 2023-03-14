Вторник, 14 Марта 2023 17:55

АрмИнфо. Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридор.

Так, в Джермуке в беседе с журналистами, он напомнил, что был последний раз в Армении в 2012 году в качестве генсека НАТО. Он отметил, что в рамках визита в Армению провел встречу с высшим руководством страны и выразил удовлетворение теми усилиями, которые были предприняты для укрепления в РА демократических ценностей.

"Я здесь по приглашению армянской стороны для того, чтобы содействовать правительству РА в укреплении связей с Западом, и Евросоюзом в целом. Вчера я провел встречи в Ереване, а сегодня посетил южные границы РА, чтобы своими глазами увидеть последствия азербайджанской агрессии в отношении Армении", - сказал Расмуссен.

По его словам, в ходе визита в прекрасный курортный город Джермук, он узнал от мера о последствиях азербайджанской атаки на город и на туристический поток.

Экс-генсек НАТО также добавил, что ранее сегодня, он был в Бердзорском (Лачинском) коридоре - на единственной дороге, соединяющей Арцах с Арменией и внешним миром. В этом ключе он напомнил, что дорога заблокирована азербайджанцами с декабря прошлого года.

"Эта блокада бесчеловечна и незаконна. Я встретился с людьми, жившими в Нагорном Карабахе, и они мне рассказали о той критической ситуации, которая сложилась в Арцахе. Блокада означает, что лишь в небольших количествах возможна доставка продуктов и медикаментов в Нагорный Карабах, что в свою очередь означает дефицит продуктов питания и медикаментов. Мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом, который может перерасти в гуманитарную катастрофу. Эта блокада незаконна", - подчеркнул он, напомнив, что 22 февраля Международный суд вынес вердикт, которым обязал Азербайджан разблокировать коридор и обеспечить беспрепятственный проезд по дороге.

По словам Расмуссена, решение Суда обязательное и Азербайджан обязан разблокировать дорогу и обеспечить бесперебойную связь с Нагорным Карабахом.

"Исходя из вышесказанного, я направляю четкий посыл президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву - разблокируй дорогу, устрани эту блокаду сегодня, незамедлительно", - сказал экс-генсека НАТО.

На уточнение, что может сделать Международный суд, в условиях игнорирования Баку решения суда, Расмуссен выразил убеждение, что Европа должна оказать максимальное давление на Азербайджан. Он напомнил, что ЕС подписал с Азербайджаном соглашение в энергетической сфере, который может использоваться в качестве платформы для диалога с Баку по критическим вопросам. "Может быть президент Алиев, также как и президент Путин авторитарный. Но не думаю, что Алиев захочет оказать в тех же условиях, что и Путин и считаться международным агрессором. Поэтому, я еще раз призываю Алиева устранить блокаду", - сказал он.

На вопрос, можно ли считать, что цель его визита в Армению - укрепление военно- политического сотрудничества, Расмуссен отметил,

что они бы хотели содействовать Армении в том, чтобы повысить уровень политического диалога между Ереваном и Брюсселем, который будет включать в себя и диалог по части политики безопасности. Экс-генсек НАТО подчеркнул, что у ЕС обладает широким инструментарием для сотрудничества. При этом он выразил убеждение, что Армения нуждается в больших международных партнерах, чем имеет сегодня.

"Да, мы хотели бы иметь очень тесное взаимодействие с правительством Армении. И это будет широкое сотрудничество, охватывающее широкий спектр. Естественно, оно будет включать политическое содействие Евросоюза. И полагаю, сегодня очень важно повысить информированность о наличии гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. И международное сообщество должно оказать максимальное давление на Азербайджан для разрешения ситуации", - сказал он.

На уточнение, выражала ли Армения ожидания военно-политического содействия, Рассмуссен ответил утвердительно. "В целом да. Но, мы детально не обсуждали грани военного сотрудничества. Однако, 10 лет назад, когда я был генсеком НАТО, я посетил Армению, чтобы выразить благодарность за участие в миротворческих миссиях в Афганистане и Косово. С этой точки зрения у нас достаточно длительная история сотрудничества, которую можно расширить и вовлечь ЕС. К примеру, у ЕС есть так называемая европейская система мира, которая может стать платформой для сотрудничества между Ереваном и Брюсселем", - считает экс-генсек НАТО.

На вопрос, каким ему видятся механизмы по обеспечению безопасности и прав населения Нагорного Карабаха, Расмуссен отметил, что однозначно согласен с этим. "Нужно сделать всё, чтобы достичь долгосрочного и справедливого урегулирования. И в этом соглашение важным элементом должна быть гарантия обеспечения безопасности и прав населения Нагорного Карабаха. И мы нуждаемся в международном механизме по контролю и обеспечению этих гарантий. Остается наблюдать за тем, как будет сформирован этот международный механизм, идеальным был бы миротворческий контингент под эгидой ООН. У них должен быть четкий мандат и миссия, которая позволит им обеспечивать права и безопасность населения Нагорного Карабаха", - считает Расмуссен.