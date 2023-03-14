Вторник, 14 Марта 2023 17:37

АрмИнфо.Республика Армения и ее государственные институты имеют право требовать уважения к себе. Об этом 14 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя вопрос о причинах отказа во въезде в страну российского журналиста Арама Габрелянова и других.

Премьер-министр подчеркнул, что власти страны имеют право предпринять соответствующие меры, направленные на предотвращение провокаций. <Эти люди должны проявлять уважение по отношению к Армении, в том числе, и в отношении избранных народом страны властей. Если бы они хоть сделали для Армении хоть один процент того, что они сделали для своих стран проживания, они бы в свой собственный дом не смогли бы войти без виз>

Напомним, что известного журналиста армянского происхождения, медименеджера, руководителя медиа-компании <Ньюс-медиа> Арама Габрелянова не пустили в Армению. В ереванском аэропорту ему сообщили, что он является нежелательным лицом для Армении и может дестабилизировать ситуацию в стране. В Ереване журналист должен был прочитать лекцию в рамках тренинга для журналистов, который организовал профессор МГИМО Виктор Согомонян. Недовольный этим решением властей, Габрелянов решил добиваться справедливости через суд.