Вторник, 14 Марта 2023 17:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 46 во 2-ом квартале Давташена, улицы Восканяна, Мецаренца, Вегнера; частные дома на улицах Норка 2, 4, 6, частные дома 122-152, 151-173 в Норке, частные дома 2-18, 1-27 на 1-ом переулке Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 136-180 на 7-ой улице Норка, ресторан “Энтанеан”, психологический центр “Хогебанакан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; музыкальная школа им. Спендиаряна, торгово-промышленная палата, жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома 52-80 на улице Фирдуса, абоненты-жильцы жилых домов 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци;

11:00-14:00 жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 1-ой улице Аванесова, 42 на 2-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-14:00 кварталы “Гарегин Нжде”, “Сасунци Давид” в городе Эчмиадзин;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Джрвеж и Аридж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19-22 во 2-ом квартале Давташена, улица Шаумяна 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома в кв. “Норк”, частные дома 303, 302/3 на улице Норки Айгинер, 92, 113, 117 на улице Норк в Норк Мараше; частные дома, прилегающие к дереву платан, ООО “Арпине ев Арпине”, почтовое отделение N11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норке; жилые дома 15, 16, 30, 32 на улице С.Таронца, жилые дома 10, 12, 14 на переулке С.Таронца, жилой дом 1 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/27 на улице Корюна, стадион “Динамо”, отделение Полиции “Кентрон”, жилые дома 19, 19/1 на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы на улицах Ал.Манкяна, Туманяна, Белякова, Налбандяна, Тпагричнера, Анраптутяна, Саят-Новы, Абовяна, Ав. Петросяна, Ханджяна, Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 20, 21, 38 и частные дома 11-60 на ул. Тиграняна, частные дома 1-42 на улице Чолакяна, частные дома 1-55 на улице Вр.Папазяна, жилеы дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса, 60/1, 63/1, 63, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 6 на улице Севастополяна, жилой дом 1Б на улице Киевяна, частные дома 31-62/1 на улице Барбюса, частные дома 18-20 на улице Сепуга, частные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, жилые дома 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 50Б на пр. Баграмяна и 1-ый переулок, жилой дом 4 и частные дома 1-15 на улице Лер Камсара;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично села Норабац, Ранчпар;

10։00-13։00 частично улица Сарибека Варданяна в городе Веди;

11։00-16։00 село Нарек;

12։00-14։00 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Шаумяна, Алавердяна в городе Вайк; частично Джермукское шоссе;

10։30-14։30 частично улицы Барекамутяна, Шаумяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции компаний “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:30 город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Эллипс Джи Эй”, “Наири Берриутюн”, “Ерамар”, “Армбер”, “Тамара ев Ани”, производственная компания “Бюрех”, ООО “Аймега”, производственное предприятие “Семюр Энд Ко”, коньячный завод, ЗАО “Егвард”, ООО “Гндасар ГЭС”, “Г.Плавчян”, ООО “С.Погосян”, “Караланс”, “Виста Плюс”, “Карапетян”, частный дом “Наири”, собственники “Т.Акобян”, “Н.Мурадян”, ООО “Гана Григ”, садоводческая компания и ООО “Евротранс”;

11:00-16:00 частично село Джрвеж и Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкук, Гагарин, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, семеноводческий потребительский кооператив Гагарина, ЗАО “Гагарини артадракан база”, “ХКХ Агроспасаркум”, “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, Ч/П “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–14:00 населенный пункт Геговит; улица З.Андраника полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал “Дпроци” села Геганист в Артикском регионе;

10:00-15:00 территории, прилегающие к детскому саду и сельскому муниципалитету, села Сарнахбюр, в Анийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Гетатах;

11:00-15:00 жилые дома 11, 13 на улице Лернагорцнери, жилой дом 6 на улице Шаумяна в городе Каджаран;

12:30-13:30 село Лор;

14:00-15:00 село Шенатах.