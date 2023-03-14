Вторник, 14 Марта 2023 17:27

АрмИнфо.Вчера, 13 марта, азербайджанские СМИ распространили очередную дезинформацию о том, что в сопровождении российских миротворческих сил из Армении в Арцах перевозят военнослужащих и оружие, опубликовав при этом видео небольшой колонны автомобилей. Об этом гвоорится в заявлении МВД Арцаха.

"На самом деле на видео, опубликованном азербайджанской стороной, не военная техника, а машины, принадлежащие Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели по горной дороге в обход Шуши в сопровождении российских миротворцев перевозили в Республику Армения граждан РА, оставшихся в Арцахе в результате блокады", - подчеркнули в МВД.

В ведомстве добавили, что учитывая горный и крайне сложный характер этой дороги, спасателям Арцаха пришлось организовать перевозку граждан на УАЗ-ах. "А российские миротворцы выполняли свои функции по обеспечению безопасности гражданских лиц, особенно в условиях дополнительных угроз, возникших 5 марта после диверсионного нападения", - подытожили в МВД Республики Арцах.

Напомним, что Азербайджан заблокировал единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром 12 декабря прошлого года. Нарушена подача электроэнергии из Армении в Арцах. Более того, азербайджанская сторона систематически нарушает газоснабжение НКР. Граждане лишены элементарных прав человека, в том числе и на свободу передвижения, получения медуслуг, образования и т.д. Всё это происходи с молчаливого поощрения международным сообществом террористических действий Азербайджана.