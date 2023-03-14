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АрмИнфо. Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя Российская Федерация, не потому, что Армения отказывается от этих обязательств, а потому, что РА не сможет полноценно выполнять эти функции. Об этом заявил Премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции 14 марта.
Премьер отметил, что подписывал трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, понимая, что Республика Армения, по известным причинам, не может быть полноценным гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Следовательно нужно было создать систему, которая бы гарантировала безопасность Нагорного Карабаха. Затем Совет Федерации РФ дал санкцию президенту РФ на отправку войск в Нагорный Карабах.
<Всем этим было зафиксировано, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация - не потому, что Армения отказывается от этих обязательств, а потому, что, к сожалению, Армения после поражения в 44-дневной войне, не сможет полноценно выполнять эти функции. Поэтому Россия сама взяла на себя эти обязательства>, - заявил Пашинян.
С другой стороны, пояснил он, в НКР есть Армия обороны, которую Азербайджан пытается выдать за армию Республики Армения, требуя, чтобы она была расформирована.
<Наличие АО, на содержание которого Нагорный Карабах в такой сложной обстановке тратит миллиарды - самое веское доказательство того, что есть подготовки к геноциду и этническим чисткам в Карабахе>, - указал Никол Пашинян.
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|Экс-генсек НАТО о ситуации вокруг Арцаха: Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у своих границ
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|Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя РФ
|Не вижу кризиса в отношениях с РФ - Пашинян
|Никол Пашинян пояснил, чем он скован в вопросе Нагорного Карабаха
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|Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии
|Есть ли коррупционные риски в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке по цене гораздо ниже рыночной - ответил Пашинян
|Власти Армении, приняв на себя политическую ответственность, должны нести ее до конца - Пашинян
|С 1994 года имеются оккупированные Азербайджаном территории Армении - Пашинян
|Мы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе - Премьер РА
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|Добровольцы Корпуса мира США вернулись в Армению
|Пашинян: Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении Армении
|Пашинян заявил о высокой вероятности новой крупной эскалации
|Премьер-министр РА: без международных механизмов и гарантий в вопросе Нагорного Карабаха невозможно идти вперед
|Иранист призвал "не узаконивать" терминологию вражеского агитпропа в условиях гибридной войны Азербайджана против Армении и Арцаха
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|Фракции парламента Арцаха требуют от властей Армении оставаться верными решению Верховного Совета РА от 8 июля 1992 г и не ставить под сомнение право народа НКР на самоопределение
|В Степанакерте отреагировали на предложение азербайджанской стороны о проведении встречи в Баку
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Верин Шоржа
|Госдеп США: Иран уже давно является злонамеренным игроком на Южном Кавказе
|Армия обороны Арцаха опровергла вражескую дезинформацию
|Спикер НС Армении: новая презентация старого азербайджанского диска
|Китай возобновляет выдачу виз всех типов для граждан Армении
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|Пресс-секретарем внешнеполитического ведомства Армении стала Ани Бадалян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ваан Унанян подал в отставку с должности пресс-секретаря МИД Армении
|Глава Минюста РА: дело о злоупотреблениях во время эпидемии COVID-19 связано и с именем бывшего министра здравоохранения
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|В Тегеране назвали "неблагим намерением" вызов посла Ирана в МИД Азербайджана
|Злоумышленники закидали камнями электропоезд ЮКЖД
|НПО обвинили власти Армении в создании регрессивной цепочки законодательных инициатив, ограничивающих свободу информации
|Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Спикер НС РА: краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странами
|«Тоттенхэм» ищет нового тренера. Энрике — главный кандидат
|Администрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в Баку
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|На перегоне Эчмиадзин-Масис произошло ДТП с участием электропоезда
|Глава МО Армении встретился с бывшим генсеком НАТО
|В Армении будет создан новый арбитражный центр - министр
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