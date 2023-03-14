Вторник, 14 Марта 2023 17:26

АрмИнфо. Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя Российская Федерация, не потому, что Армения отказывается от этих обязательств, а потому, что РА не сможет полноценно выполнять эти функции. Об этом заявил Премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции 14 марта.

Премьер отметил, что подписывал трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, понимая, что Республика Армения, по известным причинам, не может быть полноценным гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Следовательно нужно было создать систему, которая бы гарантировала безопасность Нагорного Карабаха. Затем Совет Федерации РФ дал санкцию президенту РФ на отправку войск в Нагорный Карабах.

<Всем этим было зафиксировано, что гарантом безопасности Нагорного Карабаха является Российская Федерация - не потому, что Армения отказывается от этих обязательств, а потому, что, к сожалению, Армения после поражения в 44-дневной войне, не сможет полноценно выполнять эти функции. Поэтому Россия сама взяла на себя эти обязательства>, - заявил Пашинян.

С другой стороны, пояснил он, в НКР есть Армия обороны, которую Азербайджан пытается выдать за армию Республики Армения, требуя, чтобы она была расформирована.

<Наличие АО, на содержание которого Нагорный Карабах в такой сложной обстановке тратит миллиарды - самое веское доказательство того, что есть подготовки к геноциду и этническим чисткам в Карабахе>, - указал Никол Пашинян.