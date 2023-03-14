Вторник, 14 Марта 2023 17:25

АрмИнфо. Ереван готов к трехсторонней встрече министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана. Об этом заявил премьер- министр РА Никол Пашинян 14 марта на пресс-конференции.

По его словам, вопросам обсуждался в ходе вчерашней беседы с президентом Владимиром Путиным. <В ближайшее время планируется визит министра иностранных дел Армении в Москву, где будет обсужден (этот вопрос)>, - сказал он.

Пашинян отметил, что причина отмены ранее запланированной встречи министров была связана с острым кризисом: на тот момент было необходимо, чтобы Мирзоян находился в Ереване. <Мы не отказались от встречи. Просто в той ситуации было необходимо, чтобы министр находился в Ереване - ни больше, ни меньше. Но мы готовы и говорили о том, что встреча не была отменена", - сообщил он.

Что касается отношений между Арменией и Россией, то они очень искренние. <Не вижу кризиса в отношениях. Мы говорим, мы обсуждаем вопросы, констатируем, что есть проблемы. Причем часть этих проблем носит объективный характер, поэтому не влияют на сам характер отношений>, - сказал премьер. Но это не значит, что нет обеспокоенности с обеих сторон, добавил он.

Что касается позиции Москвы относительно деятельности наблюдателей ЕС в Армении, то, по словам Пашиняна, <Брюссель направил в республику гражданскую безоружную миссию>. <Этим все сказано>, - заявил глава армянского правительства.

Напомним, что ранее Ереван отказался от участия в запланированной на 23 декабря трехсторонней встрече глав МИД Армении, России и Азербайджана. Как сообщала пресс- служба МИД России, 22 декабря состоялся телефонный разговор глав МИД России Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. <Обсуждена ситуация в зоне ответственности Российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе.

С.В.Лавровым подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Нагорным Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

<Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря с.г. в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора. Акцентирована важность продолжения ритмичной работы реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г.>, - говорится в сообщении.