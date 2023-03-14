Вторник, 14 Марта 2023 16:27

АрмИнфо.Армения проиграла в 44-дневной войне по вине <пятой колонны>, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 14 марта на пресс- конференции комментируя обвинения третьего президента Сержа Саргсяна.

Ранее третий президент Серж Саргсян что Армения в 44-дневной войне задействовала всего лишь 50% личного состава армии, и непонятно, почему не была использована другая половина. Будучи долгие годы министром обороны, а затем и президентом, он уверен, что, вопреки обвинениям действующего руководства, у Армении была <добротная>, способная решать свои задачи армия. По его словам, после 2018 года Армения не получила никакой военно-технической поддержки. В период же его президентства, т.е. до 2018 г., было закуплено огромное количество вооружений и военной техники.

Пашинян назвал обвинения Саргсяна абсолютной ложью. <Тысячи добровольцев участвовали в войне. Кто-то вам говорил, что у них была нехватка оружия?> - сказал он.

Помимо этого, как указал премьер, если Саргсян под словами о том, что после 2018 года Армения не получила никакой военно-технической поддержки, имел ввиду бесплатное оружие, то он промолчит о том, что это это значит.

Глава кабмина заверил, что за 2018-2020 гг Армения приобрела больше оружия, чем за предыдущие 10 лет вместе взятые и <это доказанная статистика>. При этом он подчеркнул, что согласился с оппозиционерами в том, что была возможность победить в войне.

Что касается обвинений Саргсяна в том, что часть оружия не применялась, то это, по словам Пашиняна, применимо только к самолетам Су-30, которые были закуплены незадолго до войны и физически не были готовы к использованию. Все остальное оружие, имеющееся в арсенале ВС РА и НКР, было использовано, заверил премьер.

Причина поражения, по его словам, которую он должен был назвать в какой-то момент <Икс>, поднимет большой шум. <Это мое убеждение, основанное на фактах. Я уверен, что мы проиграли войну, потому что в армии действовала <пятая колонна>, - сказал он. По его словам, факты скоро станут публичными, и его заявление не будет выглядеть так странно. На сегодня более 50 бывших военных, в том числе офицеры, обвиняются в предательстве, подчеркнул он. <Я не знаю, есть ли в Армении те, кто считают, что их подставили? Если таковые и имеются, то это очень плохо>, - заявил Никол Пашинян.