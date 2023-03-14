Вторник, 14 Марта 2023 16:03

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян не видит проявлений коррупции в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке на 100 млн драмов дешевле ее стоимости.

14 марта на пресс-конференции журналист издания Hetq напомнил, что министр обороны Армении Сурен Папикян купил дорогую квартиру в центре Еревана. Площадь квартиры в новостройке составляет 165 кв.метров, стоимость сделки - 69 млн драмов. На момент покупки (полгода назад) квартира стоила $168 тыс., тогда как сегодня она оценивается в $412 тыс. Сделка состоялась летом 2022 года. Сделку по покупке квартиры профинансировал <Армэкономбанк>, принадлежащий семье депутата Национального Собрания Армении Хачатура Сукиасяна. Застройщиком жилого комплекса является экс- депутат от Республиканской партии Армении, владелец концерна <Джермук груп> Ашот Арсенян. Ни тот, ни другой, по словам представителя СМИ, особо не прокомментировали, как главе МО удалось приобрести квартиру на 100 млн драмов дешевле, и не подали на издание в суд за клевету. При этом, напомнил представитель СМИ, сын самого Арсеняна в свое время подвергался уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу. Однако дело было прекращено, и он при содействии правящей политсилы и по решению премьера был назначен главой общины Джермук.

На это премьер-министр ответил, что если разница в цене действительно составляет 100 млн драмов, он предлагает переговорить с банком, выкупить квартиру за $300 тыс., а потом продать за $400 тыс. <Если вам удастся продать ее за $400 тыс., мы все будет знать, что вы правы, а у вас будет чистая прибыль в $100 тыс. Любой банк будет рад данной сделке, поскольку он также будет в выигрыше>, - указал Пашинян.

По его словам, он сам уже год как хочет продать свою квартиру, чтобы купить новую, но не может продать за желаемую цену.

Глава кабмина напомнил, что с 2018 года 25 тыс человек, воспользовавшись программой ипотечного кредитования, в рамках которого возвращается подоходный налог, купили себе квартиры в новостройках. Разве это коррупция, вопросил премьер.

На это отреагировал журналист, отметив, что надеялся, что премьер поручит правоохранительным органам проверить публикацию.

Глава кабмина указал, что он не дает правоохранителям подобные поручения, поскольку они знают свое дело. <Все публикации проверяются, указанный механизм внедрен и работает - Комиссия по предупреждению коррупции, есть система декларирования (доходов -ред.)>,- сказал он, предложив рассмотреть также соответствие расходов и доходов руководителей СМИ.

Коснувшись примера экс-премьер-министра Овика Абрамяна, которого сам упрекал в бытность депутатом от оппозиции, Пашинян заметил, что коррупционные риски в природе существуют на каждом шагу.

<Овик Абрамян тогда задекларировал доход в $2 млн. Если кто-то из

нашей команды задекларирует такие доходы, тогда и будем говорить.

Везде можно будет усмотреть коррупцию. Скажите тогда, где купить,

чтобы таких разговоров не было>, - заявил премьер.

Отметим, что по данным СМИ, в этом же комплексе квартиры приобрели также другие члены правящей политической силы - глава аппарата правительства Араик Арутюнян, посол в США Лилит Макунц, депутат от фракции власти <Гражданский договор> Трдат Саркисян.