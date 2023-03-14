Вторник, 14 Марта 2023 16:02

АрмИнфо.Власти Армении, приняв на себя соответствующую политическую ответственность, должны нести ее до конца. Об этом 14 марта на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о выявленных организациях Freedom House недостатках в действиях нынешних властей, в том числе, прослушках и преследованиях неугодных лиц.

Как отметил Пашинян, в Армении больше не фальсифицируются результаты выборов, свидетельством чему стали результаты всенародного голосования в июне 2021 года. <Выборы и демократия являются главной стратегической задачей для нас. Не менее важной задачей является наличие независимой судебной системы, и мы продолжаем эту линию>, - сказал премьер-министр. Он указал на доклады Европейского Союза, согласно которым Армения является исключительным лидером в сравнении с другими странами программы <Восточное партнерство>, в том числе, по линии независимости судебной системы, защиты прав человека и свободы слова, в борьбе с коррупцией.

Говоря о уголовном преследовании лиц, которые последовали сразу после выборов 2021 года в отношении руководителей местных органов власти, которые были выбраны по спискам оппозиционных сил, премьер-министр сказал, что уголовные дела в их отношении были возбуждены до парламентских выборов. Многие из представителей оппозиции, которые возглавляют местные органы самоуправления, сегодня поднимают проблемы перед правительством РА. <Являются ли они представителями нашей партии или нет, но на происходящие процессы данное обстоятельство не может оказать какого-либо влияния>, - сказал премьер-министр РА.

Напомним, что Армения заняла 54 строчку в рейтинге <Свобода в мире 2023> американской исследовательской организации Freedom House, в котором республика была размещена в списке частично свободных стран. В докладе отмечается, что Армения находится в процессе важного перехода после массовых антиправительственных протестов и выборов 2018 года, которые вытеснили укоренившуюся политическую элиту. "Новое правительство пообещало решить давние проблемы, включая системную коррупцию, непрозрачность политики, несовершенную избирательную систему и слабое верховенство закона.

В Организации отметили, в мае прошлого года отчет Группы анализа угроз Google (TAG) связал правительство Армении с использованием шпионского ПО Predator, созданного северо-македонской компанией Cytrox. Шпионское ПО использовалось для атаки на журналистов, диссидентов и правозащитников в нескольких странах, включая Армению. Местные СМИ сообщили о взломе устройств нескольких политических диссидентов. Также отмечается, что благодаря своему значительному большинству, полученному на свободных и честных выборах, партия "Гражданский договор" контролировала процесс принятия решений в парламенте после досрочных выборов в июне 2021 года. Хотя премьер-министр РА Никол Пашинян пообещал ослабить влияние бизнеса на политику, два состоятельных бизнесмена прошли в парламент по его партийному списку. Некоторые оппозиционные парламентарии также поддерживают тесные связи с бизнесменами. В докладе отмечается, что отношения между политиками, государственными служащими и бизнесменами исторически влияли на политику и способствовали выборочному применению закона. "Высокопоставленные правительственные чиновники редко подвергаются расследованию, несмотря на очевидные доказательства ненадлежащего использования своего служебного положения. Хотя правительство пыталось расследовать прошлые правонарушения и укрепить антикоррупционные механизмы после революции, этим мерам серьезно помешали проблемы безопасности после войны 2020 года. Хотя власти инициировали громкие расследования коррупции, никаких обвинений выдвинуто не было. В августе 2022 года прокуратура возбудила судебные иски о возврате украденных активов у предположительно коррумпированных бывших чиновников дореволюционного режима. В ноябре выборы Мнацакана Мартиросяна судьей Антикоррупционного суда вызвали споры, поскольку несколько его решений по политически мотивированным делам были отменены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ)", - констатировали в FH.

Также сообщается, что в 2021 году власти ввели несколько новых ограничений свободы СМИ, в том числе ограничение свободного передвижения журналистов в парламенте и в некоторых частях Сюникской области. В июле того же года парламент ввел уголовную ответственность за нанесение серьезных оскорблений (клевету) в адрес должностных лиц и общественных деятелей. После значительного протеста журналистских ассоциаций и правозащитных организаций, выразивших опасения, что законом можно легко злоупотреблять, в июле 2022 года закон был исключен из уголовного кодекса. Комитет по защите свободы слова (CPFE) зафиксировал, что 15 журналистов подверглись физическому насилию в период с января по сентябрь 2022 года. Также отмечается, что хотя Конституция защищает академическую свободу, административные процессы и процессы аккредитации остаются открытыми для политического влияния. "В марте 2021 года парламент издал распоряжение, позволяющее правительству назначать большинство членов попечительских советов трех ведущих государственных университетов страны, что позволяет властям осуществлять больший контроль над ключевыми решениями университетов, включая выборы ректоров университетов", - добавили в Организации, которая указывает и на нарушения, допускаемые властями при реализации гражданами права на свободу выражения и мирных акций, констатируя воздействие власти на судебную власть.