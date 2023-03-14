Вторник, 14 Марта 2023 14:57

АрмИнфо.При разрешении проблем между Арменией и Азербайджаном не надо делать поспешных шагов. Об этом 14 марта на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, что международная общественность молчит по поводу оккупации азербайджанскими вооруженными силами 150 кв.км территории Армении, а у России и Азербайджана имеются свои интересы, и по этой причине Москва, как и ОДКБ не предпринимают адекватных шагов в данном направлении.

По словам премьер-министра, в решении проблем необходимо проявлять последовательность и в стратегическом плане двигаться вперед для обеспечения и обслуживания интересов государства. <Территориальная целостность Республики Армения, ее суверенитет и независимость являются для нас <красной> чертой. В то же время, мы представляем себе стратегическое решение имеющихся проблем, которое базируется на необходимости установления в регионе долгосрочного и всеобъемлющего мира>, - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что с 1994 года у Армении имеются оккупированные территории - село Арцвашен, 70% пахотных земель села Паравакар Тавушской области, левый берег бассейна села Беркабер, территории села Айгеовит и другие.