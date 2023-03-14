Вторник, 14 Марта 2023 14:51

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 14 марта на пресс-конференции, комментируя позицию Еревана на возможный визит делегации Степанакерта в Баку и считает ли он уступкой обсуждение темы интеграции с Азербайджаном, выразил сомнение в способности Баку обеспечить безопасность представителей НКР в Азербайджане.

<Вопросы прав и безопасности в течение месяца стали разговором об интеграции (со стороны Алиева - ред. ). Наша задача в том, что должно состояться обсуждение, и динамика делает более убедительным вопрос международного механизма контроля. Кроме того, есть вопросы безопасности. Кто гарантирует, что они (представители Степанакерта - ред.) вернутся из Баку? Кто даст ответ на этот вопрос? Это не вопрос каприза. Наша задача в том, что должны состояться обсуждения, и что переговорщиком должен быть представитель народа Нагорного Карабаха, - ситуация не очень правильная, чтобы с их стороны была ответственность и была возможность удовлетворения их ожиданий, формулировок, принципов. Мы считаем, что это верный путь>, - сказал он.

Коснувшись мирного договора с Азербайджаном, Пашинян заявил, что неправильно обсуждать отдельно взятые абзацы документа, поскольку они сами по себе, даже в идеальной формулировке, ничего не значат, так как находятся во взаимосвязи с другими абзацами. <Отдельное их обсуждение ничего не значит. В данном случае работает принцип - пока не обговорено все, не обговорено ничего. В широком смысле, мы подписываем не отдельно взятые абзацы, а документ, полностью согласованный>, - пояснил он.

Вместе с тем, премьер подчеркнул, что есть определенный прогресс, и Ереван продолжит работу для достижения возможного итога. Пашинян призвал не относиться негативно к возможной будущей новости о наличии документа, который будет готова подписать армянская сторона. <А это хорошая новость, которая будет означать прогресс, способный привести к долгосрочному миру и стабильности. На данный момент не считаю правильным вдаваться в подробности>, - сказал он.

Касаясь вопроса, что подразумевается под видимым международным механизмом, премьер- министр сказал: <Наше восприятие таково: должен быть международный механизм, который гарантировал бы непрерывность разговора между Баку и Степанакертом, потому что Азербайджан, скажем, два раза поговорит, а потом заявит: я устал, больше не буду беседовать. Либо безопасность, права стали интеграцией, а потом стали чем-то другим. В конце концов, что будет? Я имею в виду и это, мы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе. Мы видим, какой большой международный резонанс вызвало перекрытие Лачинского коридора. Это означает, что международное сообщество видит угрозу, а также чувствует свою ответственность за сложившуюся ситуацию. Мы говорим, что должен быть тот международный механизм, который обеспечит непрерывность этого разговора. У нас есть свое представление по этому поводу, и мы внесли несколько предложений. Сейчас будет некорректно, если я озвучу наши предложения, мы описали как минимум 2-3 таких механизма и будем продолжать работать в данном направлении. Миссия по сбору фактов, о которой мы говорим, также может стать частью этого международного механизма>.

Ранее Никол Пашинян заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана признал, что существует международная договоренность, согласно которой они должны обсуждать с представителями Нагорного Карабаха вопросы их безопасности и прав.

Напомним, что накануне администрация президента Азербайджана <пригласила представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу для продолжения контактов по реинтеграции, а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе>. В официальном сообщении, распространенном администрацией президента Ильхама Алиева, азербайджанская сторона не уточняет, почему местом проведения встречи был выбран Баку.

МИД Арцаха в ответ заявило, что Республика Арцах придерживается ранее высказанной позиции о том, что такие встречи могут пройти при посредничестве российских миротворцев, там же, где и 1 марта с.г. и касаться гуманитарных, инфраструктурных, технических вопросов, без их излишней политизации. В то же время фракции Национального собрания Карабаха потребовали от властей Армении оставаться верными постановлению Верховного Совета РА от 1992 года от 8 июля, не ставя под сомнение право народа Карабаха на самоопределение. <Все фракции парламента Арцаха подтверждают свою верность основополагающим документам, выражающим волю нашего народа, и будут и впредь руководствоваться вытекающими из них идеями и принципами>, - заявили они.