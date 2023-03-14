Вторник, 14 Марта 2023 14:34

АрмИнфо.Правящая в Армении политическая сила выполняет свои предвыборные обещания, которые были даны во время выборов в Совет старейшин Еревана. Об этом 14 марта на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, что вице-мэр столицы Тигран Авинян тратит деньги бюджета города на проведение своей предвыборной кампании, и не является ли это проявлением коррупции.

По словам Пашиняна, после выборов 2018 года власти Армении приняли на себя обязательства в отношении жителей Еревана, которые последовательно и успешно осуществляются. В частности, с 2018 года по сей день выведены из эксплуатации с городских маршрутов 1 тысяча <газелей>, что составляет 70% данного вида транспортных средств. Оставшаяся часть <газелей> будет выведена из эксплуатации в ближайшее время. Им на смену пришли и продолжают приходить новые современные автобусы, которые скоро выйдут на городские маршруты. Премьер также на указал на процесс замены лифтов в многоквартирных зданиях Еревана. Уже заменено свыше 1 тысячи подъемников. <Неужели вы считаете, что все эти приобретения, создание новой системы вывоза мусора, асфальтирование улиц, внедрение новейших систем ночного освещения, являются проявлением коррупции?>- задал вопрос Пашинян, указав, тем не менее, на наличие рисков при проведении процессов закупок, на которые власть оперативно реагирует. <Важно то, что ни одно сообщение не остается без ответа. Что касается новых выборов в Совет старейшин, то о сроках их проведения пока ничего сказать не могу, поскольку по положению на текущий момент подобного решения пока нет>,

- отметил премьер-министр.

Он добавил, что в последнее время увеличилось количество выявленных коррупционных преступлений. Он напомнил о наличии арестованного чиновника от нынешней партии власти, который подозревается в совершении преступления коррупционного характера. <Этот, как и другие факты говорят о том, что наша борьба с коррупцией будет бескомпромиссной, и останется таковой>, - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что властям удалось справиться с системной коррупцией. Он призвал представителей СМИ уважать презумпцию невиновности, указав в то же время на высокую ответственность представителей судебной системы, которые могли бы выносить вымышленные решения.