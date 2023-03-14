Вторник, 14 Марта 2023 14:22

АрмИнфо.Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил начало Бердзорского (Лачинского) коридора, который закрыт вот уже более трех месяцев.

Как сообщает директором ГНКО "Центр общественных связей и информации" Гор Царукян, в Горисе он также встретился с гражданами Нагорного Карабаха, которые не могут вернуться домой.

Напомним, что Азербайджан заблокировал единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром 12 декабря прошлого года. Нарушена подача электроэнергии из Армении в Арцах. Более того, азербайджанская сторона систематически нарушает газоснабжение НКР. Граждане лишены элементарных прав человека, в том числе и на свободу передвижения, получения медуслуг, образования и т.д. Всё это происходит с молчаливого поощрения международным сообществом террористических действий Азербайджана.