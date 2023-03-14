|Тигран Парванян освобожден от должности командующего Объединенной группировкой войск
|Олаф Шольц: Мирное урегулирование должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана
|В Мартунинском районе Нагорного Карабаха нарушен режим прекращения огня, пострадавших нет
|В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении
|Ален Симонян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направлениях
|Экс-генсек НАТО призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридор
|Республика Армения и ее государственные институты имеют право требовать уважения к себе - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Экс-генсек НАТО о ситуации вокруг Арцаха: Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у своих границ
|МВД Республики Арцах ответил Азербайджану
|Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя РФ
|Не вижу кризиса в отношениях с РФ - Пашинян
|Никол Пашинян пояснил, чем он скован в вопросе Нагорного Карабаха
|Мы проиграли войну из-за <пятой колонны> в армии - Пашинян
|Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии
|Есть ли коррупционные риски в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке по цене гораздо ниже рыночной - ответил Пашинян
|Власти Армении, приняв на себя политическую ответственность, должны нести ее до конца - Пашинян
|С 1994 года имеются оккупированные Азербайджаном территории Армении - Пашинян
|Мы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе - Премьер РА
|Правящая в Армении политическая сила выполняет свои предвыборные обещания по Еревану - премьер
|Экс-генсек НАТО воочию убедился в нефункционировании Бердзорского коридора
|Премьер-министр РА: Имеются опасения о возможности ухода ОДКБ из Армении, что не может не вызывать обеспокоенности
|Что ответил Путин на озабоченность Пашиняна по поводу угрозы новой эскалации
|АраратБанк присоединился к Инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
|Добровольцы Корпуса мира США вернулись в Армению
|Пашинян: Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении Армении
|Пашинян заявил о высокой вероятности новой крупной эскалации
|Премьер-министр РА: без международных механизмов и гарантий в вопросе Нагорного Карабаха невозможно идти вперед
|Иранист призвал "не узаконивать" терминологию вражеского агитпропа в условиях гибридной войны Азербайджана против Армении и Арцаха
|Никол Пашинян рассказал, какую политику проводит правительство Армении
|В Ереване Дни франкофонии стартуют открытием 6-ого Фестиваль французских фильмов
|Фракции парламента Арцаха требуют от властей Армении оставаться верными решению Верховного Совета РА от 8 июля 1992 г и не ставить под сомнение право народа НКР на самоопределение
|В Степанакерте отреагировали на предложение азербайджанской стороны о проведении встречи в Баку
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Верин Шоржа
|Госдеп США: Иран уже давно является злонамеренным игроком на Южном Кавказе
|Армия обороны Арцаха опровергла вражескую дезинформацию
|Спикер НС Армении: новая презентация старого азербайджанского диска
|Китай возобновляет выдачу виз всех типов для граждан Армении
|Демократия по-азербайджански: два демонстранта госпитализированы, около 10 задержаны на акции протеста с требованием обеспечить их водой
|Во Франции стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100- летию армянского кино
|Пресс-секретарем внешнеполитического ведомства Армении стала Ани Бадалян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ваан Унанян подал в отставку с должности пресс-секретаря МИД Армении
|Глава Минюста РА: дело о злоупотреблениях во время эпидемии COVID-19 связано и с именем бывшего министра здравоохранения
|Рустам Бадасян обещает раскрытие новых фактов злоупотреблений с <черной бухгалтерией>
|Голос и музыка мира
|В Тегеране назвали "неблагим намерением" вызов посла Ирана в МИД Азербайджана
|Злоумышленники закидали камнями электропоезд ЮКЖД
|НПО обвинили власти Армении в создании регрессивной цепочки законодательных инициатив, ограничивающих свободу информации
|Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Спикер НС РА: краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странами
|«Тоттенхэм» ищет нового тренера. Энрике — главный кандидат
|Администрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в Баку
|Министр: В Армении будут созданы механизмы защиты судей от решений ВСС
|Не дождавшись, пока его попросят: глава Минздрава Арцаха подал в отставку
|На перегоне Эчмиадзин-Масис произошло ДТП с участием электропоезда
|Глава МО Армении встретился с бывшим генсеком НАТО
|В Армении будет создан новый арбитражный центр - министр
|Степанакерт: Заявления Тойво Клаара относительно ситуации с блокадой Бердзорского коридора вызывают серьезные вопросы
|Иранский истребитель вызвал истерику в Баку - посол Ирана вызван в МИД АР
|Читать больше
АрмИнфо. АраратБанк присоединился к инициативе WEP ООН еще в сентябре 2022 года, став в этом году первым среди коммерческих банков Армении. Инициатива WEP направлена на расширение прав и возможностей женщин в обществе, бизнесе и на рабочем месте путем реализации семи ключевых принципов.
В числе принципов: создание корпоративного управления высокого уровня для обеспечения гендерного равенства, справедливое отношение ко всем женщинам и мужчинам на работе, обеспечение уважения и поддержки прав человека и отсутствия дискриминации, обеспечение здоровья, безопасности и благополучия всех работающих женщин и мужчин, содействие образованию, обучению и профессиональному развитию женщин, осуществление развития предприятий, цепочки поставок и маркетинговые практики, расширяющие права и возможности женщин, содействие равенству посредством общественных инициатив и информационной работы, измерение и публичная отчетность о прогрессе в достижении гендерного равенства.
«Хотя АраратБанк уже применяет некоторые принципы WEP, которые мы рассматриваем как руководство к действиям, которые мы можем предпринять на рабочем месте для равного отношения к женщинам и мужчинам с точки зрения заработной платы, продвижения по службе и других аспектов, мы приняли решение присоединиться к Женским «Принципам расширения прав и возможностей» и добиваться дальнейшего совершенствования в этой области», - сказала Изабела Ованнисян, начальник отдела управления человеческими ресурсами АраратБанка.
|Тигран Парванян освобожден от должности командующего Объединенной группировкой войск
|Олаф Шольц: Мирное урегулирование должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана
|В Мартунинском районе Нагорного Карабаха нарушен режим прекращения огня, пострадавших нет
|В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении
|Ален Симонян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направлениях
|Экс-генсек НАТО призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридор
|Республика Армения и ее государственные институты имеют право требовать уважения к себе - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Экс-генсек НАТО о ситуации вокруг Арцаха: Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у своих границ
|МВД Республики Арцах ответил Азербайджану
|Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя РФ
|Не вижу кризиса в отношениях с РФ - Пашинян
|Никол Пашинян пояснил, чем он скован в вопросе Нагорного Карабаха
|Мы проиграли войну из-за <пятой колонны> в армии - Пашинян
|Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии
|Есть ли коррупционные риски в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке по цене гораздо ниже рыночной - ответил Пашинян
|Власти Армении, приняв на себя политическую ответственность, должны нести ее до конца - Пашинян
|С 1994 года имеются оккупированные Азербайджаном территории Армении - Пашинян
|Мы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе - Премьер РА
|Правящая в Армении политическая сила выполняет свои предвыборные обещания по Еревану - премьер
|Экс-генсек НАТО воочию убедился в нефункционировании Бердзорского коридора
|Премьер-министр РА: Имеются опасения о возможности ухода ОДКБ из Армении, что не может не вызывать обеспокоенности
|Что ответил Путин на озабоченность Пашиняна по поводу угрозы новой эскалации
|АраратБанк присоединился к Инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
|Добровольцы Корпуса мира США вернулись в Армению
|Пашинян: Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении Армении
|Пашинян заявил о высокой вероятности новой крупной эскалации
|Премьер-министр РА: без международных механизмов и гарантий в вопросе Нагорного Карабаха невозможно идти вперед
|Иранист призвал "не узаконивать" терминологию вражеского агитпропа в условиях гибридной войны Азербайджана против Армении и Арцаха
|Никол Пашинян рассказал, какую политику проводит правительство Армении
|В Ереване Дни франкофонии стартуют открытием 6-ого Фестиваль французских фильмов
|Фракции парламента Арцаха требуют от властей Армении оставаться верными решению Верховного Совета РА от 8 июля 1992 г и не ставить под сомнение право народа НКР на самоопределение
|В Степанакерте отреагировали на предложение азербайджанской стороны о проведении встречи в Баку
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в направлении Верин Шоржа
|Госдеп США: Иран уже давно является злонамеренным игроком на Южном Кавказе
|Армия обороны Арцаха опровергла вражескую дезинформацию
|Спикер НС Армении: новая презентация старого азербайджанского диска
|Китай возобновляет выдачу виз всех типов для граждан Армении
|Демократия по-азербайджански: два демонстранта госпитализированы, около 10 задержаны на акции протеста с требованием обеспечить их водой
|Во Франции стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100- летию армянского кино
|Пресс-секретарем внешнеполитического ведомства Армении стала Ани Бадалян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ваан Унанян подал в отставку с должности пресс-секретаря МИД Армении
|Глава Минюста РА: дело о злоупотреблениях во время эпидемии COVID-19 связано и с именем бывшего министра здравоохранения
|Рустам Бадасян обещает раскрытие новых фактов злоупотреблений с <черной бухгалтерией>
|Голос и музыка мира
|В Тегеране назвали "неблагим намерением" вызов посла Ирана в МИД Азербайджана
|Злоумышленники закидали камнями электропоезд ЮКЖД
|НПО обвинили власти Армении в создании регрессивной цепочки законодательных инициатив, ограничивающих свободу информации
|Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|Спикер НС РА: краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странами
|«Тоттенхэм» ищет нового тренера. Энрике — главный кандидат
|Администрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в Баку
|Министр: В Армении будут созданы механизмы защиты судей от решений ВСС
|Не дождавшись, пока его попросят: глава Минздрава Арцаха подал в отставку
|На перегоне Эчмиадзин-Масис произошло ДТП с участием электропоезда
|Глава МО Армении встретился с бывшим генсеком НАТО
|В Армении будет создан новый арбитражный центр - министр
|Степанакерт: Заявления Тойво Клаара относительно ситуации с блокадой Бердзорского коридора вызывают серьезные вопросы
|Иранский истребитель вызвал истерику в Баку - посол Ирана вызван в МИД АР
|Читать больше
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Читать больше
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
|Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
|Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
|Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо