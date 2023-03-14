Вторник, 14 Марта 2023 13:56

АрмИнфо. АраратБанк присоединился к инициативе WEP ООН еще в сентябре 2022 года, став в этом году первым среди коммерческих банков Армении. Инициатива WEP направлена на расширение прав и возможностей женщин в обществе, бизнесе и на рабочем месте путем реализации семи ключевых принципов.

В числе принципов: создание корпоративного управления высокого уровня для обеспечения гендерного равенства, справедливое отношение ко всем женщинам и мужчинам на работе, обеспечение уважения и поддержки прав человека и отсутствия дискриминации, обеспечение здоровья, безопасности и благополучия всех работающих женщин и мужчин, содействие образованию, обучению и профессиональному развитию женщин, осуществление развития предприятий, цепочки поставок и маркетинговые практики, расширяющие права и возможности женщин, содействие равенству посредством общественных инициатив и информационной работы, измерение и публичная отчетность о прогрессе в достижении гендерного равенства.

«Хотя АраратБанк уже применяет некоторые принципы WEP, которые мы рассматриваем как руководство к действиям, которые мы можем предпринять на рабочем месте для равного отношения к женщинам и мужчинам с точки зрения заработной платы, продвижения по службе и других аспектов, мы приняли решение присоединиться к Женским «Принципам расширения прав и возможностей» и добиваться дальнейшего совершенствования в этой области», - сказала Изабела Ованнисян, начальник отдела управления человеческими ресурсами АраратБанка.