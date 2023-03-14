Вторник, 14 Марта 2023 13:50

АрмИнфо. Минувшей ночью в Армению прибыла 28-я группа добровольцев Корпуса мира США.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, шестнадцать американских добровольцев в течение двух лет будут жить в разных регионах Армении и служить на благо армянского народа.

Это первая группа волонтеров, прибывшая в Армению с 2020 года, когда волонтеры были вынуждены покинуть Армению из-за пандемии COVID-19. С тех пор сотрудники Корпуса мира и бывшие волонтеры работали со школами и общественными группами, проводя различные онлайн-программы и курсы.

"Мы очень рады возможности стать свидетелями исторического возвращения волонтеров в Армению. Я знаю, что волонтеры будут служить с большим энтузиазмом и энергией, и уверена, что между армянским и американским народами откроются новые возможности для сотрудничества и крепкой дружбы", - сказала директор офиса Корпуса мира в Армении Джоан Фэрли.

Согласно договоренности с правительством Армении, волонтеры будут работать в школах и общественных организациях в разных регионах Армении вместе со своими армянскими коллегами. Они помогут преподавателям английского языка и студентам улучшить свои навыки владения английским, а также будут работать с молодежью, вооружая их необходимыми знаниями и навыками, чтобы внести свой вклад в развитие общин РА.

Корпус мира действует в Армении с 1992 года по приглашению правительства Армении. Корпус мира внес свой вклад в укрепление дружбы между двумя армянскими и американскими народами, а также в развитие сферы образования и молодежи. В Армении служило более 1100 добровольцев Корпуса мира.