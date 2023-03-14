Вторник, 14 Марта 2023 13:29

АрмИнфо.Согласно первоначальной договоренности, достигнутой еще в октябре 2022 года на встрече в Праге, европейские наблюдатели должны были быть по обе стороны границы. Президент Азербайджана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейского совета Шарля Мишеля согласился, но потом отказался. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян 14 марта на пресс-конференции.

<Если вы следите за информационным потоком, вы должно быть заметили продолжающуюся агрессивную политику и риторику Баку, которая нарастала как до войны 2020 года, так и после этого и - да, я думаю, что сейчас есть очень большая вероятность эскалации как вдоль границы Армении, так и в Нагорном Карабахе. К подобному выводу можно прийти на основе все более агрессивной риторики Баку, есть и некоторые другие данные>, - сказал премьер.

Коснувшись механизмов сдерживания, Пашинян отметил, что в сложившейся ситуации вовсе не Армения идет на инициирование агрессивных действий. <Именно по этой причине Армения согласилась или решила пригласить наблюдателей из Евросоюза>, - указал он.

Он напомнил, что Баку неоднократно обвинял Ереван в размещении ВС в Нагорном Карабахе. Понимая, что данная полемика бесконечна, Пашинян, по его словам, решил предложить размещение международных наблюдателей, которые на месте рассудят стороны, и потом выступят с отчетом. <Это могло стать решением вопроса, но Азербайджан отказался от данного варианта. Думаю, что международное сообщество должно констатировать высокий уровень угрозы новой эскалации. С учетом блокады Лачинского коридора, гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и очевидную подготовку Баку к проведению этнических чисток в Нагорном Карабахе, позиция армянского руководства остается прежней - в Лачинский коридор и Нагорный Карабах нужно отправить международную миссию по сбору фактов. При этом, наиважнейшим фактором здесь выступает воля народа Нагорного Карабаха вить на своей исторической родине>, - заключил премьер-министр РА.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. 20 февраля с.г. Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб-квартира миссии находится в Ехегнадзоре.