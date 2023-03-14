Вторник, 14 Марта 2023 13:17

АрмИнфо. В реальности, на столе переговоров находится один проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом 14 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о реакции властей Армении на требование фракций Национального Собрания Республики Арцах не ставить под сомнение право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

<Очень часто на общественных площадках, в социальных сетях в качестве сигнала звучат сообщения о том, что власти Армении якобы готовятся подписать некий документ с Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Если такое произойдет, то это была бы хорошая новость, которая означала бы наличие прогресса в переговорном процессе, поскольку стало бы свидетельством достижения результата который не является предметом нашей мечты, но может обеспечить долгосрочный мир, стабильность и развитие>, - отметил глава правительства.

Он поднял вопрос о том, есть ли в реальности на столе переговоров некий документ? Пашинян напомнил, что в середине февраля армянская

сторона направила Баку свои предложения по проекту мирного договора, на который два дня назад последовала реакция со стороны Азербайджана. <Должен заметить, что некоторый прогресс в переговорном процессе мы видим но вместе с ним выявляются и фундаментальные проблемы, главной из которой является попытка Азербайджана выдвинуть территориальные притязания к Армении, что является для нас <красной> линией>, - заявил премьер- министр. Он добавил, что своими предложениями по тексту мирного договора фактически Баку пытается получить мандат на проведение геноцида и этнической чистки в Нагорном Карабахе, в том числе, с задействованием подписи Республики Армения, что для Еревана также является <красной> линией.

Кроме того, как заметил глава армянского правительства, Азербайджан пытается избрать такую линию, которая помогла бы ему избежать гарантий в отношении безопасности и прав народа Арцаха, и эта попытка также является <красной> линией для Армении. <Сегодня мы имеем подписанный документ, который не выполняется. Речь идет о трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому Лачинский коридор ни в какой мере не должен быть закрытым, но коридор закрыт. Этот факт еще больше усиливает чувствительность Армении к вопросу о необходимости наличия в документе пунктов о гарантиях безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, и желательно международных гарантий>, - заметил премьер-министр, добавив, что этот вопрос для армянской стороны является крайне важным. <Было бы правильно, если бы в этом вопросе первоочередной мандат принадлежал бы народу Нагорного Карабаха, и именно Степанакерт должен вести переговоры с Баку, но и здесь без международных механизмов и гарантий невозможно идти вперед>, - сказал глава правительства. Он сообщил, что в Мюнхене глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о международных договоренностях по проведению переговоров о правах и гарантиях в отношении жителей Нагорного Карабаха, после чего на базе российских миротворческих сил состоялись две встречи представителей Нагорного Карабаха и Азербайджана. Затем выяснилось, что Баку предлагает Степанакерту обсудить вопрос об интеграции жителей Нагорного Карабаха в азербайджанское общество. Тем самым, подчеркнул премьер-министр, очевидно, что всего за несколько дней резко изменилось содержание позиции официального Баку.

Напомним, что накануне фракции Национального Собрания Арцаха выступили с заявлением, в котором потребовали от властей Армении не

подвергать сомнению право народа республики на самоопределение. <Через несколько дней будет 100 дней, как Азербайджан держит в блокаде 120 тысяч населения Арцаха. Игнорируя решение Гаагского международного суда о деблокаде Арцаха, руководство Азербайджана с угрозой и применением силы продолжает политический курс на выселение армян из Арцаха. В своем намерении насильственного присоединения Арцаха Азербайджан не гнушается античеловеческими мерами и террористическими действиями. Перебои с поставками природного газа и электроэнергии, запугивание мирного населения и ограничение свободы передвижения, а недавно - 5 марта, расстрел полицейских при исполнении ими служебных обязанностей доказывают, что в таких условиях разговоры о прямом диалоге неприемлемы. При этом убеждены, что карабахский конфликт, как вопрос международной повестки, должен решаться путем переговоров при посредничестве и гарантиях соответствующих международных структур, в частности, с привлечением стран-сопредседателей Минской группы, наделенных такими полномочиями. Военно-политическое руководство Азербайджана различными пропагандистскими уловками дезинформирует собственную общественность и международные структуры с целью создания иллюзии <эпохи мира> в условиях гуманитарного давления и запугивания народа Арцаха. Фракции Национального Собрания Арцаха, выражая волю и позицию народа, требуют от властей Армении соблюдения постановления Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года и не ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение>, - говорится в заявлении арцахских парламентариев.