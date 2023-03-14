Вторник, 14 Марта 2023 13:16

АрмИнфо. Поскольку варварский режим Баку в данный момент ведет гибридную войну против республик Армения и Арцах, крайне важно, чтобы терминология и риторика враждебной пропагандистской машины не была "узаконена" в наших СМИ и общественности. С таким призывом выступил заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

"Соответственно, никакого так называемого "Зангезурского коридора" не было, нет и не должно быть. По сути, это враждебный план "Туранского коридора", предполагающий фактический раздел Армении, поэтому вещи следует называть своими именами, так называемый "Туранский коридор".

На всей территории Республики Армения не существует неизвестного истории и современности "Западного Азербайджана". Само название "Азербайджан" исторически не имеет отношения даже к искусственному образованию, которое сейчас называется Азербайджаном, не говоря уже об Армении", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что армянская традиция сохраняет огромный список топонимов этого края, близких армянским и исторически обоснованных. "Поэтому в армянском языке нет Гянджи, а есть Гандзак, нет Барды, а есть Партав, нет Габалы, а есть Капахак, нет Гядабая, а есть Гетабак, нет Товуза, а есть Тавуш, нет Дашкесана, а есть Кархат, нет Агстафы, а есть Агстев, нет Физули, а есть Варанда, нет Лачина, а есть Бердзор и т.д.

В любом случае термин "противник" не следует применять к противнику. Варвар, расчленяющий тело нашей женщины-солдата, не противник, а враг", - добавил Восканян.

При этом он констатировал, что вооруженные башибозуки противника не "притесняются", а уничтожаются армняской славной армией.

"Возможности "реинтеграции" Республики Арцах в рамках искусственного

образования под названием Азербайджан нет и быть не может. Поэтому

за этим "выводом" скрывается заговор враждебной колонизации Арцаха и

последовавшей за этим неизбежной депопуляции.

Варварский режим Баку не "завоевал", а оккупировал Шуши, Гадрут и другие части Арцаха и Республики Армения, и эта оккупация носит временный характер, до переосвобождения Армении", - отметил иранист.

По словам Восканяна, искусственное образование под названием Азербайджан не имеет никаких исторических законных оснований претендовать даже на свою столицу Баку, поэтому враждебная риторика для обеспечения исторической легитимности всех претензий на Армению, Арцах или Нахиджеван - это не более чем бред.