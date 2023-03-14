Вторник, 14 Марта 2023 13:15

АрмИнфо.По итогам 2022 года ключевым вызовом для деятельности правительства Армении продолжает оставаться обеспечение внешней безопасности. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 14 марта на встрече с представителями СМИ.

Пашинян напомнил, что 29 февраля с.г. в Национальное собрание Армении был представлен отчет о деятельности правительства за 2022 год в рамках программы кабмина на 2021- 2026гг. Как указал премьер, этот важнейший документ будет детально обсужден, но перед этим он решил поговорить о нем с медиа в формате вопросов и ответов.

<Углубляющаяся геополитическая нестабильность, очевидная неопределенность и напряженность в сфере мирового порядка и международной безопасности еще более обостряют угрозы внешней безопасности РА>, - сказал он.

Премьер отметил, что 13 сентября 2022 года в ходе очередной агрессии, развязанной Азербайджаном против РА, продолжающаяся оккупация суверенных территорий Армении и непрекращающаяся угроза новой военной агрессии, неурегулирование нагорно-карабахской проблемы, вторжение азербайджанских ВС в зону ответственности РМК, незаконная блокировка Лачинского коридора, не позволили правительству Армении полноценно сосредоточиться на реализации повестки развития. Тем не менее, 2022 год, по его словам, стал годом широкомасштабных реформ.

В частности, как указал Пашинян, 2022 год Армения закрыла с беспрецедентным за последние 15 лет ростом ВВП в 12,6%. Налоговые доходы госказны РА составили 1 трлн 926 млрд драмов, что на 768 млрд драмов или на $2 млрд 020 млн (на 66,3%) превышает аналогичный показатель 2017 года. Рост по сравнению с 2018 годом составил $1 млрд 820 млн или 670 млрд драмов (53%).

В отчетном году продолжился рост числа зарегистрированных рабочих мест - в декабре 2022 года был зафиксирован, по его словам, абсолютный рекорд - 704 тыс рабочих мест. Это означает, что с мая 2018 года в РА было создано 156 тыс 431 рабочее место, отметил премьер. В 2022 году сократилось также число безработных граждан - до 13% против 19% в 2018-м. При этом, подчеркнул глава кабмина, в 3-м квартале 2022 года безработица составила 11,6%, что является самым низким показателем за последние 14 лет.

В прошлом году физическим лицам в рамках программы ипотечного кредитования был возвращен подоходный налог в размере 36,5 млрд драмов, что на 31,8 млрд драмов или примерно на 680% превышает показатель за 2018 год. Количество бенефициаров программы достиглио29 тыс 197 человек или на 627% (25 тыс 176 человек) больше, чем в 2018-м.

Помимо этого, как указал Пашинян, в 2022 году продолжились реформы в ВС страны, в сферах образования и науки, энергетики и транспорта, прав человека и судебно-правовой, государственного управления и местного самоуправления и т.д.. Правительство РА продолжило осуществление сбалансированной внешней политики. <Тем не менее, остается неразрешенным вопрос обеспечения внешней безопасности РА. По нашей оценке этот вопрос нельзя решить одним ходом - для этого требуется глубокий международный, региональный, военно-политический анализ и шаги, вытекающие из этого>, - сказал он, заверив, что именно такую политику ведет кабмин РА, понимая, что создавшаяся ситуация несет в себе как риски, так и возможности. <Наша задача управлять рисками и воспользоватьтся возможностями>, - заключил Никол Пашинян.