Вторник, 14 Марта 2023 12:34

АрмИнфо.В Ереване стартуют Дни франкофонии. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Франции в Армении, праздничные мероприятия стартуют 18 марта с открытия 6-ого Фестиваля французских фильмов, которые продлятся до 26 марта включительно.

Кинопоказ состоится по традиции в кинотеатре "Москва". 6-й Фестиваль французских фильмов организован Посольством Франции/Французским институтом в Армении в партнерстве с посольствами Швейцарии, Канады и Бельгии.

В ходе этой важной кинематографической встречи, проводимой в рамках Дней Франкофонии, в кинотеатре "Москва" будут показаны девять фильмов, снятых в последние годы и еще не показанных в Армении. Комедия, драма, анимационный фильм - многожанровая программа заинтересует каждого. Вход на мероприятие бесплатный.

Кроме того, 17 марта в 11:00 в библиотеке Французского университета в Армении пройдет конференция "Феминистская дипломатия". В рамках Дней франкофонии женщины-послы стран-членов Международной организации франкофонии, находящиеся в Армении, обсудят со студентами вопросы, связанные с феминистской дипломатией.

С 17 марта по 20 апреля - в рамках Дней франкофонии Национальный камерный оркестр Армении представит три концертные программы в сотрудничестве с Посольством Франции/Институтом Франции в Армении.

Более того, второй год подряд Посольство Франции/Французский институт в Армении совместно с НПО "Фильмадаран" организуют в Национальной библиотеке Армении киноклуб, посвященный французскому кино. Мероприятия будут проходить с 28 марта по 25 апреля. В репертуаре фильмы от кинематографов 1930-х годов до наших дней.

"Подчеркивая значимость французского языка и ценности франкоязычных культур, "Дни франкофонии 2023" представляют более двадцати мероприятий в Ереване и регионах. Программа многожанровая: кино, музыка, театр, дебаты, современное искусство, конкурс французского языка. Мероприятия организованы посольством Франции, Французским институтом и другими посольствами стран-членов и наблюдателей Международной организации франкофонии, а также культурно-просветительскими учреждениями Армении", - говорится в сообщении посольства Франции в РА.

С полным списком предстоящих мероприятий можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.facebook.com/ifarmenie/ .