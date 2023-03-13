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 Понедельник, 13 Марта 2023 19:10
Марианна Мкртчян

Во Франции стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100- летию армянского кино

Во Франции стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100- летию армянского кино

АрмИнфо.Во Франции стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100-летию армянского кино.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА, 10 - 11 марта под эгидой Синематеки Франции в рамках Х Международного юбилейного фестиваля восстановленных и архивных фильмов "Вся память мира" состоялся показ ретроспективной программы "Амо Бекназарян: пионер армянского кино". В рамках проекта состоялись международные премьеры восстановленных версий фильмов "Дом на вулкане" (1928 г.), "Еркир Наири" (1930 г.) и <Дочь> (1942 г.).

Этим показом стартовала программа государственных мероприятий, посвященных 100- летию армянского кино, которая осуществляется при поддержке МОНКС РА.

На выставке присутствовала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, которая в своем приветственном слове выразила благодарность за внимание и высокую оценку, проявленную по отношению к армянскому киноискусству. Она высоко оценил налаженное сотрудничество между Французской синематекой и Национальным киноцентром Армении, подчеркнув важность дальнейшего расширения сотрудничества.

В программе фестиваля в этом году представлены 85 фильмов великих мэтров мирового кинематографа, в том числе фильмы Лео Каракса, Дзиги Вертова, Отара Иоселиани.

Отметим, что Армения впервые принимает участие в этом престижном кинофестивале отреставрированных и архивных фильмов всемирного кинонаследия "Вся память мира", который проходил с 8 по 12 марта под эгидой французской Синематеки. Этой программой, посвященной Амо Бекназаряну, работа знаменитого режиссера впервые предается гласности во Франции после ретроспективной программы армянского кино, проведенной в Центре Помпиду в 1993 году. 

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