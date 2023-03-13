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 Понедельник, 13 Марта 2023 19:08

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 25, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 15, 17, 19, 21/1 на улице Кургиняна; частные дома на 5-ой улице, частные дома на улицах Г.Овсепяна, С.Ханзадяна, образовательный комплекс “Олимпос” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 2, 4, 6, 10 на переулке Ег.Тадовосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Туманяна, жилые дома 33, 35 на улице Ханджяна, жилые дома 76, 78 на улице Анрапетутяна, жилой дом 50 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 5 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания школ NN18, 161, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, частные дома на улице и переулках С.Таронца, частные дома на 2-ом переулке Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3 на улице Мамионянца, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8 на улице Ширванзаде, жилые дома 2А, 4 и частные дома 1-19 на улице А.Хачатряна, жилые дома 6, 8, 8/2 на улице Акобяна, частные дома 1-18 на улице Бакунца, жилые дома 35/1, 37, 39А на улице Гюльбенкяна, жилой дом 1 на пр. Комитаса, жилые дома 15/17, 51/2, 53/9 на улице П.Севака, жилые дома 21, 21/1, 23, 24А, 26, 28, 28/1 и частные дома 22/9, 64-129 на улице Дро, частные дома 44-82 на 4-ом переулке Дро, частные дома на 4-ом переулке Дро, жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, частные дома 7-39 на улице Норашхараин, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23, 23/1 на улице Рубинянца, частные дома 82-108/1 на улице Райниса, жилые дома 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на улице Лепсуса, жилой дом 8/4 на 5-ой улице Лепсуса, частные дома 18 на 1-ой улице, 22 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 34-62 на улице Ягубяна, частные дома 1-13 на улице Темуряна, частные дома 4-40А на 5-ой улице Зейтуна;

 

в  Араратской области:

10:00-12:00   частично села Овташат и Сипаник;

12:00-14:00   частично улица Туманяна в городе Веди; частично село Бардзрашен;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00  частично улицы Шаумяна, Камо, Еркрабаннери в городе Вайк; частично Джермукское шоссе;

11:00-13:00   частично улицы Сюник, Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично село Гладзор;

 

в  Котайкской области:

11:00-15:00   община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Овакименк”, собственники “В.Саакян”, “А.Завари”, “Г.Байлян”, ООО “С.Л.Л-Газ”, ООО “АИСА”, воинская часть;

11:00-16:00    частично села Джрвеж, Ариндж; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Ч/П “А.Арутюнян”, ЗА “Тигран Мец”, ОО “Амерашх энтаник”, ОАО “Арайи”, собственники “М.Туманян”, “И.Саргсян”, С.Тадевосян”, “А.Хачатрян”, “М.Карапетян”, квартал “Азатамартикнери”, улицы Ширака, Туманяна, Сафаряна, Чаренца, Ованнисяна, Гагарина, Шинарарнери, Газаряна, Теряна, Ереванян, Кнунянц, жилые дома 3, 5, 8, квартал “Ахбюрак”, школа N2, переулок Шинарарнери, улица Ханджяна, газовая контора, жилой дом 44 на улице Ереванян, цех “Лернаин манушак”, цех по обработке камня и прилегающие территории;

 

в  Гегаркуникской области:

10։00-11:00  населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00  общины Гегамаван, Цахкунк, Гагарин полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, семеноводческий потребительский кооператив Гагарина, ЗАО “Гагарини артадракан база”, “ХКХ Агроспасаркум”, ООО “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, Ч/П “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в  Лорийской области:

11:00-14:00   плошадки “Энергетик”, частично квартал “Димац” в городе Ванадзор; села Памбак, Караберд и приусадебный участок Кехфала;

11:00-17:00   села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви;

 

в  Ширакской области:

10:00-14:00   кварталы ‘Гршеджнери”, “Араславакан” села Амасия в Амасийском регионе;

10:00-16:00   село Мармашен в Ахурянском регионе;

 

в  Сюникской области:

09:30-11:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00   село Лцен в Сисианском регионе;

12:30-13:30   частично село Дарбас в Сисианском регионе;

14:00-15:00   частично село Дарбас в Сисианском регионе;

11:00-15:00  частично квартал “Верин Шен”, кварталы 5, 6, Арцахское шоссе, Ереванское шоссе, улицы Ванки Так, Эрустакаян, Авангард, Арзуманян, Галстян, Маштоца, Сюник, квартал “Пгндзерц”, производственная база “Шорин Дзор” в городе Горис; улицы Исраеляна, Нжде, Сисакан, Адамян, Ширванзаде, Чаренца, Григора Лусаворича, улицы Дуряна 1, 2, 3, 4, улицы Еритасардакан 3, 4, 5, улицы Андраника Манукяна, Ханджяна, Гетапня, Айгестан, Ваан Хорени, Арама Манукяна, улицы Физкультурникнер 2, 4, 6, улицы Комитаса, Овнан Воротнеци, Мясникяна, Мелика Танги, Андок Ишхан, Гавит, жилой дом 2 на улице Воротан, частично улицы Шаумяна, Адонца, Спандаряна в городе Сисиана.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 1, 2, 46 во 2-ом квартале Давташена, улицы Восканяна, Мецаренца, Вегнера; частные дома на улицах Норка 2, 4, 6, частные дома 122-152, 151-173 в Норке, частные дома 2-18, 1-27 на 1-ом переулке Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 136-180 на 7-ой улице Норка, ресторан “Энтанеан”,  психологический центр “Хогебанакан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; музыкальная школа им. Спендиаряна, торгово-промышленная палата, жилой дом 1 на улице Бюзанда, частные дома 52-80 на улице Фирдуса, абоненты-жильцы жилых домов 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци;  

11:00-14:00  жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 1-ой улице Аванесова, 42 на 2-ой улице;

 

в  Армавирской области:

11:00-14:00   кварталы “Гарегин Нжде”, “Сасунци Давид” в городе Эчмиадзин;

 

в  Арагацотнской области:

11:00-17:00   села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

 

в  Котайкской области:

11:00-16:00  частично села Джрвеж и Аридж.

 

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