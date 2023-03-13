Понедельник, 13 Марта 2023 19:07

АрмИнфо.Ваан Унанян подал в отставку с должности пресс-секретаря МИД Армении.

Как сообщил сам Унанян, он освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

"Прежде всего, хочу поблагодарить министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна за образцовое руководство, совместную работу и доверие. Для меня было большой честью, высокой ответственностью и ни с чем несравнимым опытом находиться на переднем крае дипломатической работы в эти очень важные для нашей страны полтора года.

Полтора года, которые пролетели как за полторы секунды, но это была и целая жизнь. Это было непросто, но совместными усилиями мы шли вперед. Все это время Министерство иностранных дел работало на 120%, чтобы преодолеть многочисленные проблемы безопасности и другие проблемы, стоящие перед нашей страной, и, несомненно, будет продолжать делать это, пока мы не достигнем мирной гавани.

Я благодарю Министерство иностранных дел и различные государственные ведомства, средства массовой информации и партнеров из государственного сектора за эффективное сотрудничество.

Конечно, большое спасибо пресс-службе МИД, которая работала со мной. Также хочу поздравить и пожелать успехов и неиссякаемой энергии новому спикеру Ани Бадалян",- отметил он, добавив, что продолжит свою дипломатическую службу в системе МИД