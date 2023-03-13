Понедельник, 13 Марта 2023 19:06

АрмИнфо.Дело о злоупотреблениях во время эпидемии COVID-19 связано и с именем бывшего министра здравоохранения, а ныне депутатом Национального Собрания от правящей фракции <Гражданский договор> Арсеном Торосяном. Об этом 13 марта на брифинге заявил журналистам министр юстиции РА Григор Минасян, комментируя историю с арестом вице-мэра Еревана Геворка Симоняна, который до этого являлся заместителем министра здравоохранения.

На вопрос, откуда ему известно, что дело касается и Торосяна, поскольку Антикоррупционный комитет не называл имени экс-министра, Григор Минасян ответил, что публикации об этом делал сам бывший министр. <Во всем этом нет парадокса, это нормально, у людей есть свои взгляды и недовольства. В своем первом или втором заявлении Торосян лично поднимал вопрос о том, что эти приказы были отданы в его время. В публикациях он даже просил принять участие. Естественно, что он так или иначе причастен>, - сказал министр.

На вопрос, соответствует ли действительности циркулирующая в СМИ новость о том, что в Генеральную прокуратуру будет подано заявление о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Торосяна и лишении его неприкосновенности, Минасян ответил, что такой информацией не владеет, это тайна следствия. Минасян добавил, что читал заявления экс-министра и в курсе его намерения участвовать в процессе. <Это и есть борьба с коррупцией, когда нет разделения на своих и чужих. У членов политической команды нет привилегий", - заявил Минасян.

Отметим, что по подозрению в совершении махинаций арестован заместитель мэра Еревана Геворк Симонян, который ранее занимал должность заместителя Арсена Торосяна. Последний, в свою очередь, на своей странице в Facebook указывал на сфабрикованный характер уголовного дела. По его словам, обесценивание 2 лет кропотливой работы целой системы этими выдуманными обвинениями дорого обойдется Армении. <Странно то, что не были допрошены ни предыдущий министр, то есть я, ни нынешний министр. Мои многочисленные попытки добиться того, чтобы допросили и меня, оказались тщетными, и я вижу здесь умысел, потому что после моего допроса фиктивный тезис о том, что кто-то умышленно не выполнил свои обязанности, был бы полностью сведен на нет. Ведь приказы, упомянутые в заявлении Антикоррупционного комитета, были даны мной, и никто лучше меня не мог знать и цели, и логику их издания. Один из приказов касается организации коронавирусных работы, а другой - выписки больных, госпитализированных с коронавирусной болезнью. Все это дает повод предполагать, что Комитет больше был заинтересован в публичном избрании мишенью этих выполнявших тяжелую работу лиц, чем в обстоятельствах дела>, - отметил экс-министр.