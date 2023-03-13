Понедельник, 13 Марта 2023 19:05

АрмИнфо. Главный налоговик Армении Рустам Бадасян обещает раскрытие новых фактов по злоупотреблениям с <черной бухгалтерией>.

<Ранее отмечал, что не только <Зовк> (сеть супермаркетов <Нор Зовк>-ред.) может иметь проблемы с <черной бухгалтерией>. Предлагаю не забывать, что следствию еще предстоит обосновать некоторые пункты, однако есть и другие компании, имеющие проблемы с <черной бухгалтерией>, как посредством программного вмешательства, так и попросту с ведущие <черную бухгалтерию>, - заявил Бадасян 13 марта в беседе с журналистами, призвав следить за официальными релизами ведомства.

При этом, по его словам, аналогичные проверки проводились также в супермаркетах <Ереван Сити> и <САС>.

Напомним, что 20 февраля правоохранители провели обыски во всех 29 супермаркетах сети <Нор Зовк>. В КГД сообщили, что в ООО <Нор Зовк> (управляет сетью супермаркетов <Зовк> и <Нор Зовк>) по указанию руководства компании было совершено вмешательство в программу, управляющую выдачей кассовых чеков. В результате кассовые аппараты выбивают чеки со всеми реквизитами, но данные о продажах на серверы налоговой службы передаются заниженными. Не декларируя часть своего оборота, компания уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах, а именно - 4,127 млрд драмов или около $10,3 млн. В ответ в компании заявили, что налоговики нагрянули с обыском вслед за открытием нового супермаркета <Нор Зовк> в Нор-Норке, отметив факт использования государственного ресурса для обслуживания частных интересов. Тем не менее, 1 марта четыре фигуранта уголовного дела - владелец компании А. А., директор Р. А., главный бухгалтер С.С.сети супермаркетов <Нор Зовк> и собственник компании В.С., представивший программу для уклонения от выплаты налогов, были арестованы сроком на два месяца.

Недавно в ходе интервью Бадасян призвал закрыть тему о непредвзятости КГД по данному делу. По его словам, уже сегодня в КГД есть определенная уверенность в том, что ООО <Нор Зовк>, с применением современных информационных технологий, вмешалось в программу контрольно-кассовых аппаратов. <Это одно из самых наглых поступков, которое можно осуществить как во отношении государства, так и собственного народа. Это недопустимо. По нашим данным, они не единственные (компания, которая этим <отличилась -ред.)>, - отметил он. При этом, глава КГД воздержался называть имена <провинившихся> компаний, отметив, что налогово-таможенный орган располагает всеми ресурсами для выявления подобных <ухищрений>.