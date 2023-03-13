Понедельник, 13 Марта 2023 19:00

АрмИнфо. На сцене Концертного зала им. Арама Хачатуряна только двое - актриса и арфист. Голос и музыка. Голос мира и музыка мира. В зале полностью погашен свет, софиты освещают лишь тех двоих, кто говорит со зрителем словами и музыкой поэтов и композиторов прошлого и настоящего во имя будущего - мирного и светлого. Будущего без войны и боли.

Музыкальный спектакль культовой актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой и арфиста Александра Болдачева "Орфей", который артисты представили на суд зрителю в Ереване 12 марта, был именно об этом, а точнее о поиске света, о надежде на свет в столь темное время.

"Я достаточно много лет уже прожила, и не понимаю, как после всей этой красоты, которую нам оставила поэзия, поэты, многие из которых прошли трагический путь, после всей этой красоты, которую нам оставили композиторы, после музыки, после всего этого цивилизационного большого пути, мы опять в сегодняшнем дне, на полной скорости, вваливаемся в какую-то варварскую пучину, когда конфликты, вопросы и проблемы решаются с помощью чужого горя, чужой боли, смерти, ран", - сказала актриса в Ереване.

Хаматова выразила благодарность Армении за гостеприимство, щедрость и помощь, которая была оказана людям, несогласным с войной, "не согласным жить по тем законам, которые требует сегодняшний яростный и жестокий день".

"Программа наша называется "Орфей", и как сказала Марина Цветаева, Орфей был первым поэтом на земле. Он прородитель всех тех поэтов, которых я сегодня буду читать. А лира Орфея - прородительница сегодняшней арфы, на которой сыграет Саша", - сказала артистка.

Представляя программу музыкального вечера, Чулпан Хаматова поделилась, что долгое время начитывала сама для себя стихи, которые ее спасали, служили в некотором смысле кислородной маской, обезболивающим средством.

"И я подумала, что раз уж мне помогает чей-то уже пройденный трагический путь, если мне помогают эти слова, они помогут еще кому-то. И так как Орфей пытался вывести свою Эвридику из ада, эти поэты вывели меня из моего личного ада. Не совсем, но, по крайней мере, приблизили к этому свету. Может быть, нам с Сашей удастся это сделать сегодня, и помочь кому-то из вас. Я была бы счастлива, если бы это произошло", - сказала она.

Арфист Александр Болдачев отметил, что лично для него сегодня важный день, потому что он впервые приехал в Армению. Музыкант рассказал, что успел уже посетить Эчмиадзин и прочувствовать эту древнюю культуру и вибрации, которые сегодня помогут во время выступления.

"Арфа - это древнейший инструмент, который происходит от охотничьего лука. И когда-то первый охотник или воин, услышал в дребезжании тетевы вибарции, струны, жилы, гармонию. Он натянул еще одну струну, потом еще одну, и так охотничье оружие, оружие убийства превратилось в такой изящный инструмент. Поэтому арфа является в некой мере символом прекращения войны, символом мира", - рассказал Болдачев.

Музыкальный спектакль "Орфей" открылся самой древней мелодией - хурритским гимном, написанным более 3 тыс. лет назад для 13-струнной арфы того времени. Эта мелодия, по словам Александра Болдачева, была найдена территориально именно в армянском нагорье.

В ходе вечера Чулпан Хаматова прочитала стихи Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Юрия Левитанского, Веры Полозковой, Веры Павловой и Юрия Шевчука под музыку Баха, Бетховена, Шуберта, Глюка, Дебюсси, Рахманинова, Чайковского, а также самого Александра Болдачева.

Особой реакции в Ереване удостоились стихотворения Веры Полозковой "Это мои синие горы", Осипа Мандельштама "За гремучую доблесть грядущих веков" и Булата Окуджавы "Совесть, благородство и достоинство".

Завершился спектакль самым светлым и наиболее логичным в контексте поэтического вечера стихотворением Булата Окуджавы "В земные страсти вовлеченный":



В земные страсти вовлеченный,

я знаю, что из тьмы на свет

однажды выйдет ангел черный

и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,

прекрасный, как благая весть,

идущий следом ангел белый

прошепчет, что надежда есть.