Arminfo.info




 Понедельник, 13 Марта 2023 16:01

Глава государства провел совещание с акимами и руководителями государственных органов

Глава государства провел совещание с акимами и руководителями государственных органов

АрмИнфо.Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием Премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений Президента.

В своем выступлении Глава государства отметил, что в стране проводится всесторонняя политическая модернизация.

– Ее основные направления были определены в Послании, обнародованном в марте прошлого года. Страна вступила в новый этап своего развития. За год реализованы масштабные реформы. Проведено несколько этапов политических преобразований для того, чтобы привести систему власти в соответствие с новыми требованиями. С целью обсуждения важных вопросов учрежден Национальный курултай. Предложены новые идеологические принципы, направленные на укрепление основ государственности и единства народа. Мы начали по-новому праздновать Наурыз мейрамы. Историческим шагом стало возрождение Дня Республики, – подчеркнул Глава государства

По его словам, проводимые в Казахстане реформы активно обсуждаются не только в стране, но и за рубежом. 

– У нас есть ясные и конкретные планы на будущее. Завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты. Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжать работу, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности.  

– Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны. Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех, – отметил Президент.

Важной задачей в выступлении названо укрепление общенациональной идентичности и единства народа.

– В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания. Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Актуальным направлением работы остается сфера межэтнических отношений.

– Укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Для реализации этой важнейшей задачи требуются совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества, – подчеркнул Глава государства.

Наряду с этим Президент акцентировал внимание на необходимости сохранения духовных ценностей.

– Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одной из главных задач Правительства и акимов областей Глава государства считает повышение качества жизни людей. Он подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.

– Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны. Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона. Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив, – сообщил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание акимов и руководителей государственных органов на необходимость усиления взаимодействия с гражданами, проведения встреч и личных приемов.

В ходе совещания также выступили заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов, аким Астаны Женис Касымбек, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Шымкента Мурат Айтенов.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Тегеране назвали В Тегеране назвали "неблагим намерением" вызов посла Ирана в МИД Азербайджана
Злоумышленники закидали камнями электропоезд ЮКЖДЗлоумышленники закидали камнями электропоезд ЮКЖД
НПО обвинили власти Армении в создании регрессивной цепочки законодательных инициатив, ограничивающих свободу информацииНПО обвинили власти Армении в создании регрессивной цепочки законодательных инициатив, ограничивающих свободу информации
Путин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного КарабахаПутин и Пашинян обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Спикер НС РА:  краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странамиСпикер НС РА:  краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странами
«Тоттенхэм» ищет нового тренера. Энрике — главный кандидат«Тоттенхэм» ищет нового тренера. Энрике — главный кандидат
Администрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в БакуАдминистрация президента Азербайджана приглашает представителей Нагорного Карабаха на встречу в Баку
Министр: В Армении будут созданы механизмы защиты судей от решений ВССМинистр: В Армении будут созданы механизмы защиты судей от решений ВСС
Не дождавшись, пока его попросят: глава Минздрава Арцаха подал в отставкуНе дождавшись, пока его попросят: глава Минздрава Арцаха подал в отставку
На перегоне Эчмиадзин-Масис произошло ДТП с участием электропоездаНа перегоне Эчмиадзин-Масис произошло ДТП с участием электропоезда
Глава МО Армении встретился с бывшим генсеком НАТОГлава МО Армении встретился с бывшим генсеком НАТО
В Армении будет создан  новый арбитражный центр - министрВ Армении будет создан  новый арбитражный центр - министр
Степанакерт: Заявления Тойво Клаара относительно ситуации с блокадой Бердзорского коридора вызывают серьезные вопросыСтепанакерт: Заявления Тойво Клаара относительно ситуации с блокадой Бердзорского коридора вызывают серьезные вопросы
Иранский истребитель вызвал истерику в Баку - посол Ирана вызван в МИД АРИранский истребитель вызвал истерику в Баку - посол Ирана вызван в МИД АР
Бывший депутат НС РА освобожден из-под стражи - адвокатБывший депутат НС РА освобожден из-под стражи - адвокат
Евродепутат: мир невозможно построить в условиях блокады и давленийЕвродепутат: мир невозможно построить в условиях блокады и давлений
В Ереване завершила свои работы первая Конференция The FUTURE ARMENIANВ Ереване завершила свои работы первая Конференция The FUTURE ARMENIAN
Госминистр Арцаха созвал совещание с участием всех служб гражданской обороны и глав районных администрацийГосминистр Арцаха созвал совещание с участием всех служб гражданской обороны и глав районных администраций
Мнение: Примирение ИРИ и Саудовской Аравии поможет Тегерану обуздать растущие аппетиты Азербайджана и Турции на Южном КавказеМнение: Примирение ИРИ и Саудовской Аравии поможет Тегерану обуздать растущие аппетиты Азербайджана и Турции на Южном Кавказе
"Репортеры без границ" призывают Азербайджан и российских мировторцев восстановить свободный доступ СМИ в регион для объективного освещения ситуации в Лачинском коридоре
Минобороны Арцаха опровергло информацию о попытке азербайджанского диверсионного проникновенияМинобороны Арцаха опровергло информацию о попытке азербайджанского диверсионного проникновения
Подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огняПодразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня
Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин ЗатулинБакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
Состоялось открытие Ассамблеи the FUTURE ARMENIANСостоялось открытие Ассамблеи the FUTURE ARMENIAN
По факту аварии школьного автобуса в Сюникской области и гибели учительницы возбуждено уголовное делоПо факту аварии школьного автобуса в Сюникской области и гибели учительницы возбуждено уголовное дело
Участники второго заседания общественно-политической Платформы СЕРА призвали принять все необходимые меры для укрепления мира и безопасности в регионеУчастники второго заседания общественно-политической Платформы СЕРА призвали принять все необходимые меры для укрепления мира и безопасности в регионе
Глава Следкома Армении встретился с послом ИранаГлава Следкома Армении встретился с послом Ирана
Министр обороны Армении посетил юго-западную приграничную зонуМинистр обороны Армении посетил юго-западную приграничную зону
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Планируйте международные грузоперевозки на ATI.SUПланируйте международные грузоперевозки на ATI.SU
В Азербайджане возомнили себя уже владельцами Нагорного Карабаха и заявили об обязательности установления КППВ Азербайджане возомнили себя уже владельцами Нагорного Карабаха и заявили об обязательности установления КПП
IDBank - участник DigiTec ExpoIDBank - участник DigiTec Expo
Большая игра только начинается. IDBank - главный спонсор Федерации футбола АрменииБольшая игра только начинается. IDBank - главный спонсор Федерации футбола Армении
1 погибшая и 23 пострадавших. Полиция представила подробности ДТП в Сюнике1 погибшая и 23 пострадавших. Полиция представила подробности ДТП в Сюнике
Посол США обсудила с главой наблюдательской миссии ЕС в Армении ситуацию на армяно-азербайджанской границеПосол США обсудила с главой наблюдательской миссии ЕС в Армении ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Гегам Степанян: Гегам Степанян: "Уполномоченный по правам человека" Азербайджана продолжает бесстыже и нагло отрицать реальность гуманитарного кризиса в Арцахе
Оппозиционный депутат: Армения, отказываясь от поста замгенсека ОДКБ, снижает политический уровень отношений с организациейОппозиционный депутат: Армения, отказываясь от поста замгенсека ОДКБ, снижает политический уровень отношений с организацией
MPG: Более половины респондентов в Армении не против эксплуатации Амулсарского рудникаMPG: Более половины респондентов в Армении не против эксплуатации Амулсарского рудника
Армения представила предложение об отказе от своей квоты замгенсека ОДКБАрмения представила предложение об отказе от своей квоты замгенсека ОДКБ
В Кремле выразили свое отношение к запрету на въезд в Армению российских медиаменеджеровВ Кремле выразили свое отношение к запрету на въезд в Армению российских медиаменеджеров
ОПРОС: Большинство респондентов в РA поддержали решение властей оказать гумпомощь Турции и Сирии, но не верят в официальную версию гибели 15 армянских солдатОПРОС: Большинство респондентов в РA поддержали решение властей оказать гумпомощь Турции и Сирии, но не верят в официальную версию гибели 15 армянских солдат
Опрос: Более половины респондентов в Армении считают, что коррупция в стране пошла на убыль после бархатной революции 2018 годаОпрос: Более половины респондентов в Армении считают, что коррупция в стране пошла на убыль после бархатной революции 2018 года
Посол России с рабочим визитом находится в Гегаркуникской области АрменииПосол России с рабочим визитом находится в Гегаркуникской области Армении
Посол США в Армении побывала у въезда в Бердзорский коридор, заблокированный уже почти три месяцаПосол США в Армении побывала у въезда в Бердзорский коридор, заблокированный уже почти три месяца
Раскрыто дело о контрабанде 10 кг метамфетамина. Арестован гражданин ИранаРаскрыто дело о контрабанде 10 кг метамфетамина. Арестован гражданин Ирана
Специалист: ситуация с корью в Армении контролируемаСпециалист: ситуация с корью в Армении контролируема
Степанакерт: Арцах продолжает сохранять приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта путем переговоровСтепанакерт: Арцах продолжает сохранять приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта путем переговоров
Госдеп: Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное для разрешения карабахского конфликтаГосдеп: Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное для разрешения карабахского конфликта
Вице-премьер представил британскому послу ситуацию, сложившуюся в Нагорном КарабахеВице-премьер представил британскому послу ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе
Госминистр Арцаха и представители русской общины обсудили ситуацию вокруг республикиГосминистр Арцаха и представители русской общины обсудили ситуацию вокруг республики
Москва: Продолжается поиск путей разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном КарабахеМосква: Продолжается поиск путей разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе
Глава МИД Армении и предводитель Коптской православной церкви обсудили вопросы мира и стабильности на Ближнем Востоке и Южном КавказеГлава МИД Армении и предводитель Коптской православной церкви обсудили вопросы мира и стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе
Армянский депутат и координатор ООН обсудили решения Международного суда по Бердзорскому коридоруАрмянский депутат и координатор ООН обсудили решения Международного суда по Бердзорскому коридору
В правительстве обсудили тему обеспечения пожарной безопасности на ереванских АЗСВ правительстве обсудили тему обеспечения пожарной безопасности на ереванских АЗС
ВС Азербайджана обстреляли армянские позицииВС Азербайджана обстреляли армянские позиции
Спекуляции Баку на религиозные темы неприемлемы - Мирзоян египетскому коллегеСпекуляции Баку на религиозные темы неприемлемы - Мирзоян египетскому коллеге
МИД: Президент Туркменистана посетит с визитом Душанбе в первой половине апреляМИД: Президент Туркменистана посетит с визитом Душанбе в первой половине апреля
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Разведка США прогнозирует Разведка США прогнозирует "напряженные и нестабильные" отношения между Баку и Ереваном
Азербайджан и НАТО изучают возможности расширения двустороннего сотрудничестваАзербайджан и НАТО изучают возможности расширения двустороннего сотрудничества
Читать больше



Эксперты
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по АзербайджануПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
Читать больше
Комментируемые
Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин ЗатулинБакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственностиАдам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
Алиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договоруАлиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей РодиныРубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии властиАрмении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du mondeЕсли не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляютсяСтрасти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государстваВ Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридорВашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министрОткрытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфоПродавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларацииАшотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо