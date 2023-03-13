Понедельник, 13 Марта 2023 15:49

АрмИнфо.Иранский военный самолет не пересекал границу с Азербайджаном, поэтому считает неправильным шагом вызов посла Ирана в МИД АР для объяснений. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Полет был обычным. Такие полеты совершаются периодически в рамках наблюдения за приграничными районами Ирана и на территории Ирана. Подобные полеты выполнялись и прежде", - цитирует Канани, агентство Fars.

"У нас существуют отношения с Азербайджаном в сфере обороны, наше посольство активно работает, там действует наш военный атташе. Можно было бы обратиться с вопросом в посольство Ирана и к нашему военному атташе. Состоялся бы обмен мнениями, и недоразумение можно было бы устранить. Мы не можем рассматривать вызов посла азербайджанским правительством как действие, имеющее благие намерения", - заявил Канани.

Отметим, что ранее азербайджанская сторона вызвала в МИД посла ИРИ в Азербайджане из-за полетов иранской военной авиации близ границы с АР. Азербайджанская сторона заверила, что истребитель местами нарушал границу. Баку расценил этот полет "как провокацию", потребовав объяснений от Тегерана.