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АрмИнфо. Злоумышленники 11 марта закидали камнями электропоезд компании "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД), следующий по маршруту Гюмри-Ереван, причинив компании материальный ущерб.
Как сообщает пресс-служба компании, инцидент произошел на перегоне Норагавит- Ереван. В результате этих действий злоумышленников, было разбито окно электропоезда.
"По счастливой случайности никто из пассажиров переполненного электропоезда не пострадал. Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы страны", - подчеркнули в компании.
В ЮКЖД призвали граждан к ответственному отношению к железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу компании и напомнили, что подобные хулиганские выходки чреваты не только правовыми последствиями для их исполнителей, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров.
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|В Кремле выразили свое отношение к запрету на въезд в Армению российских медиаменеджеров
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|Госдеп: Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное для разрешения карабахского конфликта
|Вице-премьер представил британскому послу ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе
|Госминистр Арцаха и представители русской общины обсудили ситуацию вокруг республики
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