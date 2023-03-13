Понедельник, 13 Марта 2023 15:41

АрмИнфо. Злоумышленники 11 марта закидали камнями электропоезд компании "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД), следующий по маршруту Гюмри-Ереван, причинив компании материальный ущерб.

Как сообщает пресс-служба компании, инцидент произошел на перегоне Норагавит- Ереван. В результате этих действий злоумышленников, было разбито окно электропоезда.

"По счастливой случайности никто из пассажиров переполненного электропоезда не пострадал. Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы страны", - подчеркнули в компании.

В ЮКЖД призвали граждан к ответственному отношению к железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу компании и напомнили, что подобные хулиганские выходки чреваты не только правовыми последствиями для их исполнителей, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров.