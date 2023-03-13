Понедельник, 13 Марта 2023 15:35

АрмИнфо. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром РА Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

<Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020- 2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно- азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном>, - говорится в сообщении Кремля.

В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами. Между тем, как передает пресс - служба правительства РА, в ходе разговора премьер-министр РА коснулся террористической операции, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе 5 марта, и ее последствий. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер- министр Армении подчеркнул важность адекватного ответа со стороны Российской Федерации.