Понедельник, 13 Марта 2023 15:33

АрмИнфо.Демократия, верховенство закона, соблюдение прав человека и мирное сосуществование народов являются теми столпами, на которых человечество должно жить в мире и согласии. Об этом, выступая на заседании Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) в Бахрейне, посвященном вопросам мира и безопасности, заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, текст выступления которого приводит пресс-служба НС РА.

Коснувшись ситуации в Армении и в Нагорном Карабахе, а также на вопросах, связанных с Лачинским кризисом, спикер подчеркнул, что главные принципы мирного сосуществования народов – уважение суверенитета и территориальной целостности, равноправие и самоопределение, невмешательство во внутренние дела - должны регулировать отношения между государствами. <Однако мы видим, что эти принципы часто нарушаются. Отдельные лица и государства могут работать вместе для достижения общих целей и мирного разрешения конфликтов. Это чрезвычайно важно для стабильной и гармоничной среды и всеобщего благополучия>, - заявил Симонян.

Он заметил, что в Армении, где национальные меньшинства - езиды, курды, русские, украинцы, ассирийцы, евреи и греки - живут бок о бок как равноправные члены общества, пользуясь всеми правами. Согласно армянскому законодательству, парламент страны входят четыре представителя национальных меньшинств. <Краеугольным камнем нашей международной политики является поддержание мирных отношений со всеми странами. Однако мы сталкиваемся со многими угрозами. На Южном Кавказе сохраняется напряженность. С 12 мая 2021 года соседний Азербайджан нарушил территориальную целостность Армении, незаконно оккупировав около 150 квадратных километров территории. Несмотря на трудности, наша цель - работать вместе, чтобы построить устойчивый мир. Некоторые говорят, что Армения стремится расширить свою территорию. Армения не имеет территориальных претензий ни к одному из своих соседей>, - заявил глава армянского парламента.

Говоря о Лачинском коридоре, который является единственной дорогой, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом, населенным этническими армянами уже более тысячи лет, председатель НС заметил, что блокада коридора со стороны Азербайджана является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. <Эта дорога недоступна для гражданского транспорта с 12 декабря 2022 года, будучи заблокированной десятками азербайджанских агентов, маскирующихся под <эко-активистов>. Около 120 тысяч этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, остались без основных товаров и услуг. Они лишены жизненно необходимых лекарств и медицинской помощи. Перебои с электричеством и газом привели к ужасным трудностям. Недавно Азербайджан опубликовал фейковое видео, в котором якобы Армения поставляет оружие Нагорному Карабаху. К сожалению, Азербайджан не ограничивается распространением дезинформации. Буквально несколько дней назад, 5 марта, в результате заранее спланированной со стороны властей Азербайджана акции из засады были убиты трое офицеров полиции Нагорного Карабаха и еще один получил ранение. Уважаемые коллеги, спрашиваю, не являются ли это этническими чистками. Расовая и религиозная нетерпимость и насилие в отношении людей не должны оправдываться. По словам Нельсона Манделы, <никто не рождается с ненавистью к другому человеку за цвет его кожи>, - сказал Симонян.

Он напомнил, что Международный суд ООН применил меры против Азербайджана в связи с блокадой. Комиссар по правам человека Совета Европы также настоятельно призвала к ее устранению. Организация <Международная амнистия>, Европейский союз и Хельсинкская комиссия призвали к немедленному прекращению блокады. <22 февраля 2023 года Международный суд ООН постановил, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное движение через Лачинский коридор. В отдельном постановлении суд единогласно отклонил ложное утверждение Азербайджана о том, что Армения якобы минирует территории Азербайджана, власти которого утверждают, что Лачинский коридор разблокирован, но суровая реальность говорит об обратном.

Отметим, что в Манаме - столице Бахрейна, находятся более 1700 делегатов из 136 стран. Предмет общих дискуссий в основном касается содействия мирному сосуществованию и инклюзивным обществам. На повестке также презентация особенностей национальных законодательств, связанных с борьбой с нетерпимостью.