Понедельник, 13 Марта 2023 13:18

АрмИнфо.В Сети завирусились слухи, что «Тоттенхэм» готовит шорт-лист кандидатов на замену Антонио Конте на посту главного тренера, и уход итальянца уже кажется неизбежным.

Скорее всего, председатель правления клуба Дэниэл Леви поручит Фабио Паратичи, управляющему директору, составить список подходящих специалистов на эту роль. У Конте остаётся время до конца сезона, хотя лучшим результатом для «Тоттенхэма» будет попадание в топ-4 клубов Англии. Букмекеры с сайта https://match.center/kz/ не верят в такой итог, предлагая на место в четвёрке коэффициенты от 3.10. Для сравнения: шансы «Ливерпуля» более реальные и оцениваются в 1.90.

Причины спешки

«Тоттенхэм» очень хочет правильно спланировать дальнейшие действия и избежать повторения неприятного лета 2021 года. Тогда после апрельского увольнения Жозе Моуринью клубу потребовалось 10 недель, чтобы найти ему замену. Не сумев уговорить Ханса-Дитера Флика, Маурисио Почеттино и Антонио Конте, «шпоры» назначили Нуну Эшпириту Санту. Ему предложили двухлетний контракт, но португалец продержался лишь 10 игр. И только тогда пришёл Конте.

Теперь у «Тоттенхэма» всё ещё есть главный тренер, что упрощает руководству поиск замены. Контракт итальянца истекает 30 июня, но переговоры о продлении прекращены.

Леви хочет, чтобы Паратичи сам искал нового специалиста, как он это делал с Нуну. Председатель правления таким образом демонстрирует поддержку своему управляющему директору.

Напомним, что Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010 по 2021 год. А недавно, в январе, получил 30-месячный запрет на любую деятельность в итальянском футболе после бухгалтерского скандала, связанного со «старой синьорой». Несмотря на это, управляющий высоко ценится в «Тоттенхэме» и пользуется популярностью среди персонала и игроков.

Кандидаты

По слухам, вершину списка Паратичи возглавляет Луис Энрике. Испанец известен своими тремя сезонами во главе «Барселоны» с 2014 по 2017 год. Он построил команду с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Неймаром, которая выиграла требл в своём первом сезоне: Лигу чемпионов, Кубок и чемпионат Испании. Год спустя каталонцы сохранили титул Ла Лиги.

Затем Луис Энрике возглавил сборную Испании, приведя её к полуфиналу Евро-2020. После поражения на чемпионате мира от Марокко в ⅛ финала он покинул национальную команду.

Среди других кандидатов мелькает имя Оливера Глазнера, австрийца, выигравшего Лигу Европы сезона-2021/22 с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта. Также в списке могут быть тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим, с которым португальцы выиграли первый чемпионский титул за 19 лет, и Лучано Спаллетти. Примечательно, что «Наполи», нынешний клуб последнего, идёт первым в Серии А и близок к победе в чемпионате впервые за 33 года. Уже и букмекерские конторы с сайта Match.Center BY дают коэффициенты от 1.02 на чемпионство неаполитанцев.