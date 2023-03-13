Понедельник, 13 Марта 2023 12:23

АрмИнфо. В Армении будут созданы механизмы защиты судей от решений Высшего судебного совета, выносящего вердикты по их привлечению к дисциплинарной ответственности. Об этом 13 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

По его словам, необходимость в разработке и утверждении механизмов защиты обусловлена требованиями международной организации GRECO.

Речь, в частности, идет о возможности обжалований решений Высшего судебного совета. Проект закона, как отметил министр, уже готов, и направлен в Венецианскую комиссию Совета Европы. Большая часть положений проекта получило одобрение со стороны комиссии. Предусмотрено, в частности, создать в ВСС малую и высшую палаты. В малой палате вопрос о привлечении судей к дисциплинарной ответственности будет обсужден четырьмя членами Высшего судебного совета (2 - ученые-правоведы и 2 - представители судебной системы), после чего при обжаловании решения малой палаты проблему будет рассмотрена высшей палатой. Это, по словам министра, является единственно возможной мерой защиты, поскольку создание нового суда не предусмотрено действующим законодательством.

Министр сообщил, что в 2021 году ВСС было возбуждено 31 дисциплинарное производство в отношении судей, в 2022 году - 34. Он подчеркнул, что в 2021 году в ВСС было представлено 19 ходатайств о привлечении судей к дисциплинарной ответственности против 21 в 2022 году. При этом, из 21 дел в отношении трех судей ходатайства были представлены на основании решений Европейского суда по правам человека. При этом, в 2021 году из общего количества ходатайств в отношении 2 судей Высшим судебным советом была применена форма ответственности в виде предупреждения, 2 судей - строгого предупреждения, по 2 делам полномочия судей были приостановлены, в 10 случаях ходатайства были отклонены. В 2022 году были удовлетворены 12 дисциплинарных производств, представленных Минюстом страны. По 7 случаям ходатайства были отклонены, в двух случаях дела были оставлены без проведения следствия, поскольку была проблема с истечением сроков, в трех случаях - в соответствии с решением ЕСПЧ, в 1 случае в качестве меры наказания было применено предупреждение и в 1 случае - приостановка полномочий.

Отвечая на вопрос депутатов о причинах единогласного решения ВСС об отстранении от должности судьи первичной инстанции города Еревана Заруи Нахшкарян, которая не брала взяток, принимала справедливые решения, министр указал на важность отсутствия в деятельности судьи политической составляющей, что запрещено законодательством страны