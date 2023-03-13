Понедельник, 13 Марта 2023 12:18

АрмИнфо. Министр здравоохранения Арцаха Самвел Аветисян подал заявление об отставке, сообщается на страница ведомства в Facebook. В своем обращении Самвел Аветисян заявил, что единственная и прямая причина его отставки заключается в том, что при его пребывании на посту министра здравоохранения Арцаха другому человеку без его ведома была предложена должность министра здравоохранения.

Он был назначен на этот пост 21 декабря 2022 года.