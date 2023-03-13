Понедельник, 13 Марта 2023 11:58

АрмИнфо. На перегоне Эчмиадзин-Масис 11 марта в районе 10:30 произошло ДТП с участием электропоезда компании "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД), следующего по маршруту Гюмри-Ереван и марки автомобиля " Фольксваген". В результате инцидента электропоезд опоздал по графику на 1 час 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба ЮКЖД.

"Очевидно, что водитель легковушки проигнорировал запрещающие знаки и предупреждающие сигналы светофора саморегулируемого переезда. Нанесенный ущерб оценивается.

Компания советует соблюдать правила дорожного движения (ПДД) при переездах через железнодорожные пути с целью обеспечения здоровья и материальных средств граждан и собственно компании. Компания также приносит извинения пассажирам электропоезда за инцидент по независящим от нее причина", - подчеркнули в ЮКЖД.