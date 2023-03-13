Понедельник, 13 Марта 2023 11:43

АрмИнфо.В Армении будет создан новый арбитражный центр. Об этом 13 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам заявил министр юстиции РА Григор Минасян, представивший отчет о реализации программы правительства РА на 2021-2026 года в сфере права.

По словам министра, в 2022 году продолжился процесс реформ в судебно-правовой системе. Речь, в частности, идет о борьбе с коррупцией, реформах в системах уголовно-исполнительной службы и пробации. Сформирована специализированная комиссия по конституционным реформам, которая уже приняла ряд решений, в том числе, по форме правления в Армении. Принято решение оставить парламентскую форму правления. Работы в данном направлении продолжаются. Проанализированы также проблемы, выявленные в ходе предыдущих выборов, и определены пути их исключения в будущем.

Министр отметил, что в рамках программы реформ в судебно-правовой системе была принята новая стратегия на 2022-2026 годы с совершенно новой методологией. Завершена работа по формированию Антикоррупционного суда, создан Апелляционный антикоррупционный суд, а в Кассационном суде созданы две отдельные палаты - по гражданским и по административным делам. В Кассационном суде также создана антикоррупционная палата, что позволит обеспечить применение трехступенчатой модели рассмотрения всей цепочки антикоррупционных дел. В прошлом году антикоррупционные суды были обеспечены соответствующими зданиями. Повышены зарплаты судей Конституционного суда и Кассационного суда. Разработана процедура вовлечения в судебную систему новых квалифицированных кадров, предприняты шаги по разгрузке судов. В частности, решения арбитражных судов сразу направляются в Службу исполнения судебных актов для их реализации. Также в 2022 году были завершены работы по упорядочиванию деятельности института примирителя. На заключительном этапе находится вопрос о создании в Армении нового арбитражного центра, в котором будет полностью отсутствовать какая-либо государственная атрибутика. В работу по созданию центра вовлечены авторитетные организации.

Министр также сообщил, что идет работа по объединению следственных структур, в результате которой в республике будут всего две подобные структуры. С прошлого года Комитет государственных доходов РА больше не занимается следственными мероприятиями, передав эти функции Следственному комитету.