Понедельник, 13 Марта 2023 11:36

АрмИнфо.Официальный Степанакерт прокомментировал высказывания специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара по нагорно-карабахскому урегулированию.

Так, в заявлении МИД Арцаха подчеркивается, что в Степанакерте приняли к сведению сообщение представителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара в социальных сетях от 9 марта 2023 года.

"Тем не менее, сделанные им ранее, 8 марта, в интервью азербайджанским СМИ заявления относительно ситуации с блокадой Бердзорского (Лачинского) коридора вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия статусу нейтрального посредника, на который претендует специальный представитель ЕС.

Говоря о якобы легитимности подходов Азербайджана относительно Лачинского коридора, специальный представитель ЕС явно игнорирует общий контекст происходящих событий", - отметили в МИД Арцаха. В этом ключе в ведомстве напомнили, что контекст же событий заключается в том, что уже почти три месяца Азербайджан незаконно блокирует Бердзорский коридор, тем самым не только нарушая свои обязательства по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, но и грубо попирая основополагающие права народа Арцаха.

В МИД НКр добавили, что под предлогом якобы необходимости контроля над коридором вооруженные силы Азербайджана 5 марта совершили террористический акт, убив троих и ранив одного офицера Полиции Республики Арцах.

"Необходимо особо подчеркнуть, что все аргументы Азербайджана относительно блокады Бердзорского коридора, включая тезис о якобы использовании коридора в военных целях, после детального изучения были отвергнуты Международным судом ООН, который постановил безоговорочно восстановить беспрепятственное движение по Бердзорскому коридору людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Вновь напоминаем, что решение Международного суда ООН имеет юридически обязательный характер, о чем заявили также высокопоставленные представители ЕС", - добавили в Степанакерте.

В МИД НКР отметили, что на этом фоне высказывания в поддержку незаконных претензий Баку воспринимаются Азербайджаном как карт-бланш на осуществление преступной политики этнической чистки Арцаха, в основе которой лежит отрицание неотъемлемых прав его народа на жизнь, самоопределение, свободу и мирное развитие. Азербайджан стремится создать такие условия, при которых ничто не помешало бы Баку силой установить контроль над всей территорией Арцаха и завершить свои преступные программы.

"Если специальный представитель ЕС действительно обеспокоен действиями, повышающими напряженность в регионе, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на военные провокации, агрессивные и милитаристские заявления Азербайджана, а также на размещение на оккупированных территориях Арцаха новых воинских частей и другой военной инфраструктуры", - подытожили в МИД НКР.

Ранее, Тойво Клаар в интервью одному из азербайджанских СМИ Тойво Клаар назвал вполне обоснованным требование Азербайджана по установлению механизмов в Бердзорском коридоре, который продолжает быть заблокированным АР вот уже более трех месяцев на фоне бездействия международного сообщества.