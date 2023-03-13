Понедельник, 13 Марта 2023 11:30

АрмИнфо.Иранский истребитель, совершающий облет государственной границы ИРИ вызвал истерику в Баку.

Так, согласно совместном заявлению МИД и Минобороны Азербайджана, 11 марта самолет ВВС Ирана с 09:44 до 10:26 совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы.

"Он летел в 3-5 км от госграницы вдоль Зангиланского района в направлении Билясуварского района Азербайджана (оккупированные территории Арцаха после агрессии 2020года - ред.) и обратно.

"В некоторых местах он летел над государственной границей. Такое приближение военного самолета Исламской Республики Иран к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений.

Более получасовой полет военного самолета "близ освобожденных от оккупации территорий" Азербайджана является провокацией и недружественным поведением в отношении Азербайджана", - отмечается в заявлении двух ведомств.

В тот же день посол Ирана в Азербайджана Сеид Аббас Мусави был вызван в МИД и ему была вручена нота протеста.

Добавим также, что уже накануне в Азербайджане внезапно сообщили о разоблачении в стране "иранской шпионской сети".