Понедельник, 13 Марта 2023 11:29

АрмИнфо. Бывший депутат Национального Собрания Армении, доцент кафедры политического права Ереванского государственного университета Геворг Петросян решением следователя освобожден из-под стражи. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Раффи Асланян.

Ранее МВД РА сообщило подробности о причинах задержания Геворга Петросяна. В сообщении говорится, что 11 марта около 21:00 сотрудники Котайкского батальона патрульной службы МВД заметили на трассе Абовян-Ереван автомобиль марки <Мерседес>, водитель которого вел машину неровно. Возле Северного автовокзала Еревана водитель <Мерседеса> не выполнил законное требование полиции остановиться, продолжая хаотично водить машину. Автомобиль, которым управлял Геворк Петросян, был принудительно остановлен на улице Царав Ахпюр в Ереване. Водитель, угрожая полицейским, предпринял попытку сбежать. Продолжая преследование, патрульные силой остановили автомобиль на той же улице. Водитель отказался проходить тест на трезвость. Он был задержан.

Как отметил адвокат, очевидно, что подозрение в совершении насилия в отношении полицейских не подтверждено. Асланян, представив на своей странице в Facebook видеозапись дорожного инцидента, отметил, что запечатленное на кадрах действие не совпадает с признаками инкриминируемого Петросяну преступления. <В частности, сотрудники Патрульной службы в грубой форме, резко преградив ему путь, остановили автомобиль, который вел Петросян, необоснованно, без указания на какое-либо правонарушение попытались вывести его из машины, объясняя это тем, что он совершил нарушение. Поэтому Петросян, с осторожностью объехав их, продолжил ехать в сторону расположенного в нескольких сот метрах его дома, припарковался во дворе, чтобы на месте выяснить причины сомнительного преследования>,

- написал Асланян.