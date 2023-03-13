Понедельник, 13 Марта 2023 11:27

АрмИнфо. Армения и Азербайджан нуждаются в подготовке своих обществ к миру. Об этом на третьем заседании комитета парламентского партнерства Евросоюз- Армения, прошедшего в Брюсселе, заявила депутат Европейского парламента, глава делегации ЕП по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд.

По ее словам, правительство Армении четко зафиксировало, что нагорно-карабахский конфликт не связан с территориальной проблемой, он касается права и безопасности народа. Депутат подчеркнула, что мир невозможно построить в условиях блокады, давлений и подходах, основанных на максималистском экстремизме. <Конфликт можно разрешить лишь на основе компромиссов, переговоров и примирения>, - сказала Кальюранд.

Она добавила, что Европейский Союз поддерживает усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Турцией, желая оказать содействие этим процессам. В Брюсселе положительно оценили гуманитарную помощь, оказанную Арменией жителям Турции, пострадавших от землетрясения.

Армянский сопредседатель комитета, председатель комиссии НС РА по европейской интеграции Арман Егонян, указав на укрепившиеся связи между Арменией и ЕС, отметил, что свидетельством этому является еще большая вовлеченность ЕС в происходящие в регионе события. Он подчеркнул важность размещения долгосрочной миссии Европейского Союза на границах Армении.

Егоян сообщил также, что положения соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС осуществляются в соответствии с графиком и будут завершены в 2026 году.

По словам депутата армянского парламента, по итогам заседания было принято заявление комитета, в котором, в числе прочих вопросов, указано на отношения между Ереваном и Баку. В заявлении, в частности, осуждается агрессивная политика Азербайджана в отношении Армении, выражена озабоченность состоянием армянского культурного наследия, оказавшегося под азербайджанской оккупацией. В заявлении также содержится призыв к немедленному выполнению решения международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора. Авторы документа также осудили убийство армянских военнопленных, которые были засняты азербайджанцами на камеры и распространены в Интернете.

Отметим, что члены комитета парламентского партнерства Армения-Евросоюз 8-10 марта находились в Брюсселе для участия в третьем заседании комитета парламентского партнерства Евросоюз-Армения. Армянские парламентарии провели встречи со своими европейскими коллегами, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.