Понедельник, 13 Марта 2023 11:27

АрмИнфо. В Ереване завершила свои работы первая Конференция The FUTURE ARMENIAN. В течение трех дней участники, отобранные из Армении, Арцаха и Диаспоры путем прозрачной лотереи и методом репрезентативной выборки, обсуждали возможные сценарии и планы реализации стратегических целей устойчивого развития Армении и армян всего мира. К сожалению, из-за кризиса в Арцахе у некоторых участников не было возможности принять участие в конференции в нынешнем формате.

Обсуждения последнего дня конференции начались с публикации итогов предыдущего дня, которые доступны на сайте futurearmenian.com.

После этого к обсуждению цели "Прирост населении" приступила руководитель одноименной экспертной комиссии, основатель благотворительной организации "Оран", исполнительный директор организации "Молодежные достижения Армении" Армине Ованнисян, которая вкратце рассказал о 5-месячной экспертной работе. После просмотра видеоролика о цели участники Конференции перешли к обсуждению разработанных сценариев и их голосованию.

Напомним, что на первой Всеармянской Гражданской Ассамблее обсуждались три цели: "Историческая ответственность", "Единство Армении и Диаспоры" и "Рост населения".

Среди прочего участники конференции также избрали членов Программного комитета The FUTURE ARMENIAN. Из 26 выдвинутых кандидатов были избраны три участника, набравшие наибольшее количество голосов: Флора Вигерс (США), Марина Петросян (Франция) и Ари Кеворк Демиркоглу (Турция). После обнародования результатов состоялась официальная церемония закрытия, на которой выступили соучредители инициативы The FUTURE ARMENIAN Артур Алавердян и Ричард Азарния, главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян, только что вернувшийся из Ливана. Выступления завершил исполнительный директор фонда развития <The FUTURE ARMENIAN Артак Апитонян, подчеркнув активное участие каждого соотечественника в будущей деятельности инициативы.

Таким образом, The FUTURE ARMENIAN сформировала площадку, на которой представители различных групп армян всего мира изучали, обсуждали и отбирали сценарии и программы, прошедшие экспертную оценку, совместными силами определяя свое видение будущего