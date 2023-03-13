Понедельник, 13 Марта 2023 11:24

АрмИнфо.Государственный министр Республики Арцах, руководитель гражданской обороны Гурген Нерсисян накануне созвал совещание с участием всех служб гражданской обороны и глав районных администраций.

Государственный министр отметил, что необходимо уточнить краткосрочные и долгосрочные действия, запланированные планом гражданской защиты, чтобы должным образом обеспечить безопасность населения во всех ситуациях.

В ходе совещания было доложено о состоянии укрытий, а также мероприятиях, запланированных планом гражданской обороны. Госминистр отметил, что необходимо представить перечень работ, которые необходимо выполнить в кратчайшие сроки, чтобы спланировать общереспубликанские мероприятия и выполнить эти работы силами граждан, работающих в системе государственного управления.

Гурген Нерсисян дал соответствующие указания по решению неотложных вопросов, возникших в связи с ситуацией.