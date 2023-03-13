Понедельник, 13 Марта 2023 11:23

АрмИнфо. В последние дни на Южном Кавказе и за его пределами происходят довольно интересные события, которые могут оказать существенное воздействие на Армению. Подобного мнения придерживается американист Сурен Саркисян.

В этом ключе эксперт констатировал, 2 дня назад состоялось подписание исторического соглашения об урегулировании отношений между Ираном и Саудовской Аравией, "крестным отцом" которого является Китай.

"Не нужно думать, что в отношениях между двумя государствами сразу же сформируется атмосфера доверия, однако я уверен, что китайское посредничество и здесь даст определенные гарантии обеим сторонам и выступит в роли смирительной рубашки.

В свою очередь, это возможность для Ирана более эффективно распределять свои и без того ограниченные ресурсы, особенно учитывая растущие аппетиты Азербайджана и Турции против интересов Ирана на Южном Кавказе, в частности, в Сюнике", - полагает политолог.

По сути, продолжил эксперт, этим шагом Китай уже позиционирует себя не только как глобальная экономика, но и как глобальный посредник в таких крупных противостояниях, как конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Саркисян обратил внимание, что до этого главным "крестным отцом" примирительных процессов такого масштаба, в том числе и на Ближнем Востоке, всегда были США.

"Вашингтон достаточно сдержано отреагировал на эту инициативу, но очевидно, что это не в интересах политики, проводимой Вашингтоном и

Израилем по изоляции Ирана. Более того, Саудовская Аравия считается одним из самых надежных союзников США на Ближнем Востоке, именно против Ирана. Кстати, в некоторых политологических кругах Вашингтона существует достаточно обоснованное мнение о незаменимой возможной роли Ирана в политике по более эффективному противодействию Китаю, и что США должны урегулировать отношения с Ираном также и с этой целью. Давайте не будем забывать, что внешнеполитическим приоритетом и задачей номер один для администрации Байдена является сдерживание растущего влияния Китая", - напомнил Саркисян.

Получается, продолжил он, что Китай сделал в этом плане несколько шагов вперед и форсировал события. "Во-первых, вовлекая в свое игровое поле Иран и Саудовскую Аравию, усложняя задачу Вашингтона, лишая его формирования против него коалиции сразу на двух фронтах. Конечно, это не означает, что Саудовская Аравия изменит свою роль и значение для Вашингтона или наоборот, но у нее будет иная позиция по отношению к Китаю и гарантии Пекина по отношению к Тегерану", - полагает эксперт.

По словам Саркисяна, безусловно, нет иллюзий относительно того, что Иран наконец-то решил свои проблемы на Ближнем Востоке и все в порядке, но примечательно, что в тот же день, иранский военный самолет по утверждению Азербайджана, нарушает его воздушное пространство. "Это был, конечно, демонстративный демарш, ведь информацию об этих районах Иран мог получить и другими путями, а не запускать самолет. По сути, тем самым Иран показывает Азербайджану и Турции, что у него есть дополнительные дипломатические гарантии и более доступные ресурсы для противодействия этому тандему на Южном Кавказе", - убежден политолог.