Суббота, 11 Марта 2023 15:11

АрмИнфо.Международная организация <Репортеры без границ> (RSF) призывают власти Азербайджана и российских миротворцев предоставить журналистам свободу передвижения для освещения ситуации в Арцахе, связанной с блокадой Лачиноского коридора и ее серьезными гуманитарными последствиями.

В заявлении RSF говорится, что азербайджанские активисты-экологи в течение последних трех месяцев блокируют все движение по Лачинскому коридору, единственной дороге, связывающей Армению с Арцахом, тем самым вызывая крупный гуманитарный кризис.

По их заверению, Нагорный Карабах превращается сегодня в новостную и информационную черную дыру, поскольку те немногие журналисты, которых сопровождали до места, где азербайджанские эко-активисты перекрыли дорогу, не смогли свободно освещать ситуацию.

RSF в качестве примера представил историю репортера испанской газеты El Periodico de Espana Давида Лопеса Фриаса, который посетил Азербайджан в конце февраля.

По сведениям Организации , испанский репортер провел ночь на Лачинской дороге в сопровождении <гидов> из азербайджанской государственной медиакомпании Global Media Group, которые позволили ему без каких-либо проблем взять интервью у протестующих <экоактивистов>, но не у российских миротворцев. Помимо этого, не удалось встретиться и с кем-либо из представителей армянского населения по другую сторону российских КПП. Более того, азербайджанское государственное информагентство <Азертадж> опубликовало интервью с Лопесом на нескольких языках, в котором его намеренно неправильно процитировали, написав: <Транспортные средства проезжают здесь без каких-либо проблем. Мы видим, как люди проводят демонстрации в защиту природы>.

Когда RSF связался с Лопесом, он подчеркнул, что сказал прямо противоположное. "Я ясно видел заблокированную дорогу", - заверил он.

"Эта неприкрытая ложь контролируемого правительством СМИ является еще одним свидетельством желания властей Азербайджана манипулировать национальным и международным общественным мнением. Они не только нарушают соглашение о прекращении огня 2020 года, поддерживая этих <экоактивистов>, но и препятствуют какому-либо точному освещению блокады Лачинского коридора и ее ужасных гуманитарных последствий.

RSF напоминает правительству Азербайджана и российским миротворцам об их международных обязательствах и настоятельно призывает их восстановить свободный доступ журналистов в регион>,- говорится в заявлении Организации.

Отметим, что Репортеры без границ - международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии, которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы, а также придает огласке случаи плохого обращения и пыток, применяющиеся к ним во многих странах. Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы, предоставляет финансовую помощь журналистам и СМИ, оказавшимся в сложном материальном положении, и семьям заключенных журналистов, а также стремится улучшить безопасность журналистов, в частности тех, кто работает зонах военных действий.

Напомним, что единственная дорога Горис-Степанакерт (Лачинский коридор), соединяющая Арцах с внешним миром, заблокирована со стороны Азербайджана с 12 декабря 2022 года. Это происходит на фоне бездействия международного сообщества