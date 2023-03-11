Суббота, 11 Марта 2023 15:08

АрмИнфо.Министерство обороны Арцаха опровергло информацию о попытке азербайджанского диверсионного проникновения.

Об этом передает Арцахпресс, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Республики Арцах Сурен Сарумян.

В частности, он подчеркнул, что распространяемые в некоторых Telegram-каналах слухи о попытке диверсионного проникновения азербайджанских ВС в направлении Мартуни не соответствуют действительности.

"Оперативная ситуация остается неизменной и относительно стабильной. Просим следить за официальными новостями", - сказал Сурен Сарумян.