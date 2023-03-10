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АрмИнфо.«Арама Габрелянова, как прежде меня, Маргариту Симоньян, Андраника Миграняна и других людей, бьющихся за интересы России на Кавказе, за историческую связь и союз между христианскими русским и армянским народами, провальное предательское правительство Пашиняна не пустило в Армению, на Родину». Такую запись в своем Телеграмм-канале сделал российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин.
При этом он отметил, что «Бесстыдный лизоблюд азербайджанских властей Игорь Коротченко откликнулся, потребовав от Минюста России объявить Габрелянова иностранным агентом. O tempora, o mores! Недостаточно терпеть комментарии этого вытуренного из армии т.н. «военного эксперта» на наших телеканалах, так он ещё бабачит и тычет как ментор, когда дело касается чужих для него человеческих трагедий. Замечательно устроился: одной половиной лица — патриот России на Украине, другой половиной рожи — гость чужих парадов в Баку и Шуше, ассистент «Великого Турана». Чья бы корова мычала, а Коротченкова бы молчала. На нём, как иноагенте, пробы негде ставить, когда дело касается обслуживания его турецких друзей».
|Подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
|Состоялось открытие Ассамблеи the FUTURE ARMENIAN
|По факту аварии школьного автобуса в Сюникской области и гибели учительницы возбуждено уголовное дело
|Участники второго заседание общественно-политической Платформы СЕРА призвали принять все необходимые меры для укрепления мира и безопасности в регионе
|Глава Следкома Армении встретился с послом Ирана
|Министр обороны Армении посетил юго-западную приграничную зону
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Планируйте международные грузоперевозки на ATI.SU
|В Азербайджане возомнили себя уже владельцами Нагорного Карабаха и заявили об обязательности установления КПП
|IDBank - участник DigiTec Expo
|Большая игра только начинается. IDBank - главный спонсор Федерации футбола Армении
|1 погибшая и 23 пострадавших. Полиция представила подробности ДТП в Сюнике
|Посол США обсудила с главой наблюдательской миссии ЕС в Армении ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Гегам Степанян: "Уполномоченный по правам человека" Азербайджана продолжает бесстыже и нагло отрицать реальность гуманитарного кризиса в Арцахе
|Оппозиционный депутат: Армения, отказываясь от поста замгенсека ОДКБ, снижает политический уровень отношений с организацией
|MPG: Более половины респондентов в Армении не против эксплуатации Амулсарского рудника
|Армения представила предложение об отказе от своей квоты замгенсека ОДКБ
|В Кремле выразили свое отношение к запрету на въезд в Армению российских медиаменеджеров
|ОПРОС: Большинство респондентов в РA поддержали решение властей оказать гумпомощь Турции и Сирии, но не верят в официальную версию гибели 15 армянских солдат
|Опрос: Более половины респондентов в Армении считают, что коррупция в стране пошла на убыль после бархатной революции 2018 года
|Посол России с рабочим визитом находится в Гегаркуникской области Армении
|Посол США в Армении побывала у въезда в Бердзорский коридор, заблокированный уже почти три месяца
|Раскрыто дело о контрабанде 10 кг метамфетамина. Арестован гражданин Ирана
|Специалист: ситуация с корью в Армении контролируема
|Степанакерт: Арцах продолжает сохранять приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта путем переговоров
|Госдеп: Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное для разрешения карабахского конфликта
|Вице-премьер представил британскому послу ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе
|Госминистр Арцаха и представители русской общины обсудили ситуацию вокруг республики
|Москва: Продолжается поиск путей разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Армении и предводитель Коптской православной церкви обсудили вопросы мира и стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе
|Армянский депутат и координатор ООН обсудили решения Международного суда по Бердзорскому коридору
|В правительстве обсудили тему обеспечения пожарной безопасности на ереванских АЗС
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции
|Спекуляции Баку на религиозные темы неприемлемы - Мирзоян египетскому коллеге
|МИД: Президент Туркменистана посетит с визитом Душанбе в первой половине апреля
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Разведка США прогнозирует "напряженные и нестабильные" отношения между Баку и Ереваном
|Азербайджан и НАТО изучают возможности расширения двустороннего сотрудничества
|Алиев надеется на "позитивную реакцию Еревана на замечания" Баку по мирному соглашению
|Участники из Арцаха не смогут принять участие в работах первого форума Гражданской Ассамблеи инициативы The FUTURE ARMENIAN из-за блокады
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха уличили Азербайджан в распространении дезинформации
|Армения отказала во въезде российскому медиамагнату. Блогер Лапшин обвиняет его во лжи
|Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по ID-карте
|Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в попытках рассорить Ереван с арабским миром
|Секретарь СБ Армении представил своему греческому коллеге ситуацию в Арцахе и в Армении
|Правящая в Армении политическая сила намерена укрепить связи с Демократической партией США
|Жители, выселенные из бывшего здания МО РА, проводят акцию перед зданием правительства
|Армения заняла 54 строчку в рейтинге Freedom House "Freedom in the World - 2022"
|Арарат Мирзоян провел ряд двусторонних встреч в Каире и рассказ о гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Армянская фракция Конгресса США призывает выделить $150 млн помощи Арцаху и Армении
|Российский эксперт: И появление "Силы народа", и законопроект об иноагентах, и протесты против него - отражение двух системных проблем сегодняшней Грузии
|Минобороны Армении сообщает о гибели военнослужащего ВС Армении
|Диверсию Баку 5 марта в НКР, иначе, как терактом и не назовешь - Пашинян
|Омбудсмен Арцаха опубликовал внеочередной доклад о подробностях террористического акта, осуществлённого Азербайджанской диверсионной группой
|Глава МИД Ирана призвал государства не позволять сионистам ступить на Кавказ
|В МИД Армении назвали дезинформацией утверждения Азербайджана о переброске вооружения в Арцах
|Луис Боно отверг идею санкций против Азербайджана в связи с блокировкой Бердзорского коридора
|Спецпредставитель ЕС: Для нас никогда не было "брюссельского процесса против другого процесса"
|В МИД Армении состоялась встреча с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ
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