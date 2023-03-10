Пятница, 10 Марта 2023 20:58

АрмИнфо.«Арама Габрелянова, как прежде меня, Маргариту Симоньян, Андраника Миграняна и других людей, бьющихся за интересы России на Кавказе, за историческую связь и союз между христианскими русским и армянским народами, провальное предательское правительство Пашиняна не пустило в Армению, на Родину». Такую запись в своем Телеграмм-канале сделал российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин.

При этом он отметил, что «Бесстыдный лизоблюд азербайджанских властей Игорь Коротченко откликнулся, потребовав от Минюста России объявить Габрелянова иностранным агентом. O tempora, o mores! Недостаточно терпеть комментарии этого вытуренного из армии т.н. «военного эксперта» на наших телеканалах, так он ещё бабачит и тычет как ментор, когда дело касается чужих для него человеческих трагедий. Замечательно устроился: одной половиной лица — патриот России на Украине, другой половиной рожи — гость чужих парадов в Баку и Шуше, ассистент «Великого Турана». Чья бы корова мычала, а Коротченкова бы молчала. На нём, как иноагенте, пробы негде ставить, когда дело касается обслуживания его турецких друзей».