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АрмИнфо.По факту аварии школьного автобуса, скатившегося в реку в Сюникской области Армении возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Следственный комитет РА, сегодня в 14.00 поступило сообщение о том, что в поселке Норашеник общины Капан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автобус <ПАЗ 3206-110>, перевозивший учащихся и педагогический коллектив школы поселка Ухтавайри съехал с полосы движения и скатился в реку Ачанан возле моста поселка Апарадзор.
К сожалению, не обошлось без жертв. В результате аварии погибла учительница Тамара Давтян, а 22 пассажира, из которых 14 школьников, и водитель были доставлены в ЗАО <Капанский медицинский центр> с травмами различной степени тяжести.
СК принимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия, в том числе изучается техническое состояние транспортного средства и причина выезда автобуса с полосы движения. С этой целью также была назначена судебно-техническая экспертиза.
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|Состоялось открытие Ассамблеи the FUTURE ARMENIAN
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|Участники второго заседание общественно-политической Платформы СЕРА призвали принять все необходимые меры для укрепления мира и безопасности в регионе
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|1 погибшая и 23 пострадавших. Полиция представила подробности ДТП в Сюнике
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|MPG: Более половины респондентов в Армении не против эксплуатации Амулсарского рудника
|Армения представила предложение об отказе от своей квоты замгенсека ОДКБ
|В Кремле выразили свое отношение к запрету на въезд в Армению российских медиаменеджеров
|ОПРОС: Большинство респондентов в РA поддержали решение властей оказать гумпомощь Турции и Сирии, но не верят в официальную версию гибели 15 армянских солдат
|Опрос: Более половины респондентов в Армении считают, что коррупция в стране пошла на убыль после бархатной революции 2018 года
|Посол России с рабочим визитом находится в Гегаркуникской области Армении
|Посол США в Армении побывала у въезда в Бердзорский коридор, заблокированный уже почти три месяца
|Раскрыто дело о контрабанде 10 кг метамфетамина. Арестован гражданин Ирана
|Специалист: ситуация с корью в Армении контролируема
|Степанакерт: Арцах продолжает сохранять приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта путем переговоров
|Госдеп: Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное для разрешения карабахского конфликта
|Вице-премьер представил британскому послу ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе
|Госминистр Арцаха и представители русской общины обсудили ситуацию вокруг республики
|Москва: Продолжается поиск путей разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора и в целом в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Армении и предводитель Коптской православной церкви обсудили вопросы мира и стабильности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе
|Армянский депутат и координатор ООН обсудили решения Международного суда по Бердзорскому коридору
|В правительстве обсудили тему обеспечения пожарной безопасности на ереванских АЗС
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции
|Спекуляции Баку на религиозные темы неприемлемы - Мирзоян египетскому коллеге
|МИД: Президент Туркменистана посетит с визитом Душанбе в первой половине апреля
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Разведка США прогнозирует "напряженные и нестабильные" отношения между Баку и Ереваном
|Азербайджан и НАТО изучают возможности расширения двустороннего сотрудничества
|Алиев надеется на "позитивную реакцию Еревана на замечания" Баку по мирному соглашению
|Участники из Арцаха не смогут принять участие в работах первого форума Гражданской Ассамблеи инициативы The FUTURE ARMENIAN из-за блокады
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха уличили Азербайджан в распространении дезинформации
|Армения отказала во въезде российскому медиамагнату. Блогер Лапшин обвиняет его во лжи
|Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по ID-карте
|Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в попытках рассорить Ереван с арабским миром
|Секретарь СБ Армении представил своему греческому коллеге ситуацию в Арцахе и в Армении
|Правящая в Армении политическая сила намерена укрепить связи с Демократической партией США
|Жители, выселенные из бывшего здания МО РА, проводят акцию перед зданием правительства
|Армения заняла 54 строчку в рейтинге Freedom House "Freedom in the World - 2022"
|Арарат Мирзоян провел ряд двусторонних встреч в Каире и рассказ о гуманитарной ситуации вокруг Арцаха
|Армянская фракция Конгресса США призывает выделить $150 млн помощи Арцаху и Армении
|Российский эксперт: И появление "Силы народа", и законопроект об иноагентах, и протесты против него - отражение двух системных проблем сегодняшней Грузии
|Минобороны Армении сообщает о гибели военнослужащего ВС Армении
|Диверсию Баку 5 марта в НКР, иначе, как терактом и не назовешь - Пашинян
|Омбудсмен Арцаха опубликовал внеочередной доклад о подробностях террористического акта, осуществлённого Азербайджанской диверсионной группой
|Глава МИД Ирана призвал государства не позволять сионистам ступить на Кавказ
|В МИД Армении назвали дезинформацией утверждения Азербайджана о переброске вооружения в Арцах
|Луис Боно отверг идею санкций против Азербайджана в связи с блокировкой Бердзорского коридора
|Спецпредставитель ЕС: Для нас никогда не было "брюссельского процесса против другого процесса"
|В МИД Армении состоялась встреча с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ
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