Пятница, 10 Марта 2023 20:24

АрмИнфо.По факту аварии школьного автобуса, скатившегося в реку в Сюникской области Армении возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет РА, сегодня в 14.00 поступило сообщение о том, что в поселке Норашеник общины Капан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автобус <ПАЗ 3206-110>, перевозивший учащихся и педагогический коллектив школы поселка Ухтавайри съехал с полосы движения и скатился в реку Ачанан возле моста поселка Апарадзор.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате аварии погибла учительница Тамара Давтян, а 22 пассажира, из которых 14 школьников, и водитель были доставлены в ЗАО <Капанский медицинский центр> с травмами различной степени тяжести.

СК принимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия, в том числе изучается техническое состояние транспортного средства и причина выезда автобуса с полосы движения. С этой целью также была назначена судебно-техническая экспертиза.