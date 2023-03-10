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 Пятница, 10 Марта 2023 20:23

Участники второго заседание общественно-политической Платформы СЕРА призвали принять все необходимые меры для укрепления мира и безопасности в регионе

Участники второго заседание общественно-политической Платформы СЕРА призвали принять все необходимые меры для укрепления мира и безопасности в регионе

АрмИнфо.Сегодня в Ереване состоялось второе заседание общественно- политической (гражданской) Платформы в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), подписанного между Европейским Союзом и Арменией в ноябре 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе, в ходе заседания сопредседатель Платформы Лусине Акопян, а также члены Платформы Гагик Макарян (Республиканский союз работодателей) и Тируи Назаретян (вице-президент Конфедерации профсоюзов Армении) представили шаги, предпринятые Платформой в направлении мониторинга реализации соглашения властями Армении.

Также состоялась дискуссия на тему <Влияние вызовов безопасности, стоящих перед Арменией, на выполнение СЕРА, в которой приняли участие глава делегации Европейского Союза в Армении, Посол Андреа Викторин, заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и представитель <Фонда сотрудничества Евразия> Микаэл Ованнисян.

Было подчеркнуто, что для эффективной реализации функций Платформы необходима эффективная коммуникация между политическим сообществом, правительством Армении и Евросоюзом, а также совместные усилия для достижения целей, изложенных в Соглашении.  Отмечалось, что члены политического сообщества, участвующие в процессе, рассматривают Соглашение не только как рамочное между двумя партнерами, но и как мощный стимул демократизации общественной жизни и дальнейшего развития Армении.

Было подчеркнуто, что эффективная и стабильная демократизация и развитие любой страны возможны только в условиях мира и стабильности. В связи с этим необходимо воздерживаться от военных действий, таких как посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении в сентябре 2022 года и любых агрессивных вызовов, поскольку они не только не способствуют миру, но и подготавливают почву для дальнейшего насилия. Также важно, чтобы права и безопасность армян Нагорного Карабаха, в том числе право на самоопределение, полностью учитывались для всестороннего и стабильного урегулирования конфликта на благо всех народов региона. Несмотря на вызовы, Армения должна продолжать свой путь интеграции с ЕС и уважать правила и основные принципы ЕС.

В свете вышеизложенного участники встречи приветствуют размещение миссии Европейского Союза в Армении и призывают европейских партнеров принять все необходимые меры для укрепления мира и безопасности в регионе, потребовать выполнения решений Международного суда и твердо заявить о праве на мирное сосуществование армян Нагорного Карабаха.

Они призвали Азербайджан и другие стороны в соответствии с обязательствами, вытекающими из заявления от 9 ноября 2020 года, прекратить блокирование движения по Лачинскому коридору. 

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