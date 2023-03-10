Пятница, 10 Марта 2023 18:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10, 12 на улице Амиряна, абоненты-жильцы жилого дома 4/4 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 20 на пр. Маштоца, частные дома 45-55 на улице Бюзанда, жилой дом 2/1 на улице Грибоедова, жилые дома 19, 21 и частные дома 44-72 на улице Н.Заряна, жилые дома 47, 47/1, 47/3, 49, 49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 2А, 4 и частные дома 1-19 на улице А.Хачатряна, жилые дома 6, 8, 8/2 на улице Акобяна, частные дома 1-18 на улице Бакунца, жилые дома 35/1, 37, 39А на улице Гюльбенкяна, жилой дом 1 на пр. Комитаса, жилые дома 3, 5, 7․ 8, 9, 11, 13 на переулке С.Таронца, ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии”, частные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 1-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Овсепяна, Давида Бека, здания школ NN57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 26 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Давташена 7, 8, 9, жилые дома 12, 14, 16 в 1-ом Араратском массиве;

11:00-14:00 жилые дома 7 на 1-ой улице Аванесова, 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-14:00 квартал “Ара Манукян” в городе Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Шаумяна7, Ханджяна в городе Арарат; частично улица Туманяна в городе Веди;

11:00-16:00 частично села Сипаник, Гая, Овташат;

12:00-14:00 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-16:00 частично улицы Мурацана, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Аракеляна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Джрвеж и Ариндж;

14:00-17:00 община Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Шенкер”, “А.Хорурд”, “Помпакаян 1”, “Глобус”, “Помпакаян 3”, “Помпакаян 4”, “Сарнаран 1”, компания “Юком”, ООО “Тигарбо”, ООО “Озем”, “Арзни”, “М.Вардазарян”, кварталы ‘Техникум”, “Дпроц”, “Тевосян”, “Манкапартез”, ‘Нор”, “Бульдог”, сервис “Муш 95”, кварталы “Бриллиант”, “М.Джулфян”, “Нор Артамет”, Ч/П “К. Тевосян”;

в Ширакской области:

10:00-15:00 квартал “Екехеци” города Маралик в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 8, 9 на улице Шаумяна, 4, 5 на улице Чаренца в городе КАджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 26, 27, 28 во 2-ом квартале Давташена, жилые дома 15, 17, 19, 21/1 на улице Кургиняна; частные дома на 5-ой улице, частные дома на улицах Г.Овсепяна, С.Ханзадяна, образовательный комплекс “Олимпос” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 2, 4, 6, 10 на переулке Ег.Тадовосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Туманяна, жилые дома 33, 35 на улице Ханджяна, жилые дома 76, 78 на улице Анрапетутяна, жилой дом 50 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 5 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания школ NN18, 161, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, частные дома на улице и переулках С.Таронца, частные дома на 2-ом переулке Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3 на улице Мамионянца, 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 8 на улице Ширванзаде, жилые дома 2А, 4 и частные дома 1-19 на улице А.Хачатряна, жилые дома 6, 8, 8/2 на улице Акобяна, частные дома 1-18 на улице Бакунца, жилые дома 35/1, 37, 39А на улице Гюльбенкяна, жилой дом 1 на пр. Комитаса, жилые дома 15/17, 51/2, 53/9 на улице П.Севака, жилые дома 21, 21/1, 23, 24А, 26, 28, 28/1 и частные дома 22/9, 64-129 на улице Дро, частные дома 44-82 на 4-ом переулке Дро, частные дома на 4-ом переулке Дро, жилые дома 6, 6А, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, частные дома 7-39 на улице Норашхараин, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23, 23/1 на улице Рубинянца, частные дома 82-108/1 на улице Райниса, жилые дома 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 на улице Лепсуса, жилой дом 8/4 на 5-ой улице Лепсуса, частные дома 18 на 1-ой улице, 22 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 34-62 на улице Ягубяна, частные дома 1-13 на улице Темуряна, частные дома 4-40А на 5-ой улице Зейтуна;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Овташат и Сипаник;

12:00-14:00 частично улица Туманяна в городе Веди; частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улицы Шаумяна, Камо, Еркрабаннери в городе Вайк; частично Джермукское шоссе;

11:00-13:00 частично улицы Сюник, Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11:00-15:00 община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Овакименк”, собственники “В.Саакян”, “А.Завари”, “Г.Байлян”, ООО “С.Л.Л-Газ”, ООО “АИСА”, воинская часть;

11:00-16:00 частично села Джрвеж, Ариндж; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Ч/П “А.Арутюнян”, ЗА “Тигран Мец”, ОО “Амерашх энтаник”, ОАО “Арайи”, собственники “М.Туманян”, “И.Саргсян”, С.Тадевосян”, “А.Хачатрян”, “М.Карапетян”, квартал “Азатамартикнери”, улицы Ширака, Туманяна, Сафаряна, Чаренца, Ованнисяна, Гагарина, Шинарарнери, Газаряна, Теряна, Ереванян, Кнунянц, жилые дома 3, 5, 8, квартал “Ахбюрак”, школа N2, переулок Шинарарнери, улица Ханджяна, газовая контора, жилой дом 44 на улице Ереванян, цех “Лернаин манушак”, цех по обработке камня и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкунк, Гагарин полностью, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, семеноводческий потребительский кооператив Гагарина, ЗАО “Гагарини артадракан база”, “ХКХ Агроспасаркум”, ООО “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, Ч/П “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-14:00 плошадки “Энергетик”, частично квартал “Димац” в городе Ванадзор; села Памбак, Караберд и приусадебный участок Кехфала;

11:00-17:00 села Одзун, Данушаван, Ардви, Акори, Качачкут, Амоч, Агви;

в Ширакской области:

10:00-14:00 кварталы ‘Гршеджнери”, “Араславакан” села Амасия в Амасийском регионе;

10:00-16:00 село Мармашен в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 село Лцен в Сисианском регионе;

12:30-13:30 частично село Дарбас в Сисианском регионе;

14:00-15:00 частично село Дарбас в Сисианском регионе;

11:00-15:00 частично квартал “Верин Шен”, кварталы 5, 6, Арцахское шоссе, Ереванское шоссе, улицы Ванки Так, Эрустакаян, Авангард, Арзуманян, Галстян, Маштоца, Сюник, квартал “Пгндзерц”, производственная база “Шорин Дзор” в городе Горис; улицы Исраеляна, Нжде, Сисакан, Адамян, Ширванзаде, Чаренца, Григора Лусаворича, улицы Дуряна 1, 2, 3, 4, улицы Еритасардакан 3, 4, 5, улицы Андраника Манукяна, Ханджяна, Гетапня, Айгестан, Ваан Хорени, Арама Манукяна, улицы Физкультурникнер 2, 4, 6, улицы Комитаса, Овнан Воротнеци, Мясникяна, Мелика Танги, Андок Ишхан, Гавит, жилой дом 2 на улице Воротан, частично улицы Шаумяна, Адонца, Спандаряна в городе Сисиана.