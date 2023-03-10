Пятница, 10 Марта 2023 18:51

АрмИнфо.Заблаговременный расчёт параметров грузоперевозки позволяет снизить риск непредвиденных трат — временных и финансовых. Какими сервисами воспользоваться для расчётов? Обычные навигаторы не учитывают особенностей передвижения грузового транспорта, потому их данные могут иметь большую погрешность.

Сервис «Расчёт расстояний» от международной Биржи грузоперевозок ATI.SU предоставляет информацию о маршруте с погрешностью менее 10%. Такую точность обеспечивает использование различных источников информации, а также внимание к нюансам передвижения грузовиков: их скорости, расходу топлива, длине рабочего дня водителя и так далее.

С помощью Расчёта расстояний можно узнать детали разнообразных маршрутов, внутренних и международных, например, получить данные о поездке Москва — Ереван: расстояние между городами, время в пути, расход топлива, стоимость проезда по платным дорогам.

Что нужно сделать для получения информации? Зайти на страницу сервиса, заполнить поля «Откуда» и «Куда», указав в них точки старта и финиша. Если вам необходимо проехать через один или несколько населённых пунктов, внесите их в поле «Через».

Выберите тип маршрута: быстрый или короткий. Задайте дополнительные параметры, например, можно исключить проезд по платным дорогам, разрешить паромы и зимники, ввести расход топлива на 100 километров, стоимость топлива в вашем регионе и так далее.

После того как вы внесёте все данные, нажмите кнопку «Рассчитать маршрут». Вам откроется интерактивная карта, а также основные данные о поездке.

На карте маршрут обозначается цветными линиями:

голубые линии — бесплатные отрезки дороги;

фиолетовые линии — платные трассы;

красные линии — участки пути, оплачиваемые по системе «Платон».

Маршрут Москва — Ереван обозначен линиями всех трёх цветов. Также на карте указаны промежуточные города и пограничные пункты с примерным временем прохождения пограничного контроля.

Данные о поездке следующие:

расстояние между Москвой и Ереваном — 2 265 километров;

расход топлива — 634 литра и 32 968 российских рублей или примерно 178 287 драмов;

время в пути — 1 день 13 часов;

плата за Платон — 2 515 российских рублей или примерно 13 600 драмов.

Указав больше параметров поиска, вы сможете добиться более точных результатов. Воспользуйтесь бесплатным сервисом «Расчёт расстояний», и вы сможете быстро спланировать предстоящие грузоперевозки!